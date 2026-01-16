Bia Lula, neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no barracão da Acadêmicos de NiteróiDivulgação/Acadêmicos de Niterói

Rio -  A neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bia Lula, visitou na tarde desta sexta-feira (16) o barracão da Acadêmicos de Niterói, na Cidade do Samba. A escola terá o Chefe de Estado como enredo no Carnaval deste ano, quando fará sua estreia no Grupo Especial.
Bia Lula, neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no barracão da Acadêmicos de Niterói - Divulgação/Acadêmicos de Niterói
Bia foi recebida pelo presidente da agremiação, Wallace Palhares, pela primeira-dama da escola, Amanda Palhares, além do carnavalesco Tiago Martins e do enredista Igor Ricardo. Durante a visita, ela confirmou presença no desfile e acompanhou os preparativos da agremiação, que é a atual campeã da Série Ouro. Seu avô, por sua vez, ainda não confirmou presença.

Em sua estreia na elite do Carnaval carioca, a Acadêmicos de Niterói levará para a Sapucaí o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", uma homenagem à trajetória do presidente. A escola será a responsável por abrir os desfiles do Grupo Especial no dia 15 de fevereiro.