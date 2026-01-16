Bia Lula, neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no barracão da Acadêmicos de Niterói - Divulgação/Acadêmicos de Niterói

Bia Lula, neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no barracão da Acadêmicos de NiteróiDivulgação/Acadêmicos de Niterói

Publicado 16/01/2026 21:43

Rio - A neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bia Lula, visitou na tarde desta sexta-feira (16) o barracão da Acadêmicos de Niterói, na Cidade do Samba. A escola terá o Chefe de Estado como enredo no Carnaval deste ano, quando fará sua estreia no Grupo Especial.

fotogaleria

Bia foi recebida pelo presidente da agremiação, Wallace Palhares, pela primeira-dama da escola, Amanda Palhares, além do carnavalesco Tiago Martins e do enredista Igor Ricardo. Durante a visita, ela confirmou presença no desfile e acompanhou os preparativos da agremiação, que é a atual campeã da Série Ouro. Seu avô, por sua vez, ainda não confirmou presença.



Em sua estreia na elite do Carnaval carioca, a Acadêmicos de Niterói levará para a Sapucaí o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", uma homenagem à trajetória do presidente. A escola será a responsável por abrir os desfiles do Grupo Especial no dia 15 de fevereiro.