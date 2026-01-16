Viviane Araujo durante ensaio de rua do Salgueiro - Thiago Mattos / Brazil News

Viviane Araujo durante ensaio de rua do SalgueiroThiago Mattos / Brazil News

Publicado 16/01/2026 08:07

Rio - Viviane Araújo deu um show de samba no pé em mais um ensaio de rua Salgueiro, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (15). Para espantar o calor, a rainha de bateria da agremiação escolheu um top e short jeans bem curtinho, que deixou seus pernões à mostra, para a ocasião.

fotogaleria

A atriz, que interpretará Consuêlo na novela "Três Graças", esbanjou simpatia no local e recebeu o carinho dos fãs. Musas da escola como Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, Bruna Griphao, MC Rebecca, Cintia Dicker, Tati Barbieri e Bia Michelle também participaram do ensaio e capricharam nos looks.

No Carnaval, o Salgueiro levará para a Avenida o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. A agremiação será a última escola do Grupo Especial a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro.