Unidos de Vila Isabel desfilará na terça-feira de CarnavalDivulgação / Unidos de Vila Isabel

Publicado 16/01/2026 14:57

A Unidos de Vila Isabel realiza, neste sábado (17), um novo ensaio de rua na quadra do CIEP do Morro dos Macacos, Zona Norte do Rio. A azul e branca de Noel volta à comunidade após um encontro realizado no último mês de dezembro.

O diretor de Carnaval da agremiação, Moisés Carvalho, celebrou o retorno da escola ao local.

"Voltar ao Morro dos Macacos é reafirmar quem somos e de onde viemos. A comunidade é a alma da Vila Isabel, e quando a escola ensaia lá, o canto vem diferente. Esse contato direto é fundamental para fortalecer o nosso desfile", destacou.

Enredo

Com o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", assinado pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, a Unidos de Vila Isabel levará à Avenida a trajetória de Heitor dos Prazeres, ícone da cultura popular brasileira, e uma celebração à ancestralidade africana.

A escola será a segunda a desfilar na terça-feira de Carnaval, em 17 de fevereiro.