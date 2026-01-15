Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e Margareth Menezes, ministra da Cultura - Divulgação

Publicado 15/01/2026 18:09 | Atualizado 15/01/2026 18:34

Rio - O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, vai assinar na próxima segunda-feira (19), juntamente com o Ministério da Cultura, um termo de cooperação que prevê o repasse de R$ 12 milhões para a Liga das Escolas de Samba do Rio (Liesa). O montante será dividido de forma igualitária entre as 12 agremiações do Grupo Especial.

A cerimônia para assinatura terá a presença do presidente da Liesa, Gabriel David, e do secretário executivo adjunto da Cultura, Cassius Rosa, representando a ministra Margareth Menezes.

"A audiência do Carnaval do Rio de Janeiro é impressionante. Em 2024, mais de 78 milhões de pessoas foram impactadas pelos conteúdos carnavalescos da Globo no Brasil. Internacionalmente, a TV Brasil Internacional e parcerias globais levam as imagens da Sapucaí para mais de 170 países, consolidando o evento como um dos festivais mais famosos e desejados do mundo", disse Marcelo Freixo.

A Embratur ainda destaca que o Carnaval carioca recebe turistas de mais de 160 países, gerando impacto direto em setores como hotelaria, transporte, alimentação e serviços.

"O investimento no Carnaval e no turismo não é apenas lazer, embora também seja um direito fundamental. É geração de emprego e renda para todas as classes sociais e durante todo o ano", completou Freixo.