Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e Margareth Menezes, ministra da CulturaDivulgação
Escolas de samba receberão R$ 12 milhões do Ministério da Cultura e da Embratur
Montante será dividido igualmente para as agremiações do Grupo Especial
Beija-Flor: Mãe da rainha de bateria vira destaque de chão
'A escola é tudo na nossa vida', celebra Aline Daflor, que viralizou nas redes sociais após apresentação em ensaio
Carnaval Fan Fest: Copacabana receberá megaevento com escolas de samba e shows a partir do dia 20
Abertura terá como atração principal bateria formada por mais de 1.200 ritmistas
Rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel ensaia com destaque da escola na Sapucaí
Andressa e Teresa deram um show de beleza e boa forma na Avenida
Com mais de 400 blocos, Carnaval da cidade deve reunir 8 milhões de pessoas, estima Riotur
A expectativa é superar a marca de R$ 5,7 bilhões movimentados na economia carioca no ano passado
Unidos da Tijuca entra na reta final da temporada de ensaios
Escola está com fantasias esgotadas
