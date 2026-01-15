Gracyanne Barbosa marca presença em ensaio da União da Ilha - Victor Chapetta / BrazilNews

Gracyanne Barbosa marca presença em ensaio da União da IlhaVictor Chapetta / BrazilNews

Publicado 15/01/2026 08:43

Rio - Gracyanne Barbosa compareceu ao ensaio de rua da União da Ilha, na Zona Norte, na noite desta quarta-feira (14). Rainha de bateria da escola, a musa fitness dispensou o salto o alto e usou tênis na ocasião, já que passou por uma cirurgia no joelho em setembro do ano passado, após se lesionar durante o quadro "Dança dos Famosos". Simpática, ela interagiu com os fãs e os integrantes da escola.

fotogaleria

No Instagram, Gracy publicou: "Mesmo sem poder sambar, com dificuldade para andar, receber tanto amor me enche de alegria. Gratidão, União da Ilha".

Gracy foi ao ensaio acompanhada da irmã, Giovanna Jacobina, que desfilará como musa da escola. As duas, participaram juntas do "BBB 25", posaram juntinhas para fotos no local.

Neste ano, a União da Ilha levará à Marquês de Sapucaí 'Viva o hoje! O Amanhã? Fica pra depois', desenvolvido por Marcus Ferreira. A escola desfilará pela Série Ouro no dia 13 de fevereiro.