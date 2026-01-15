Anúncio foi feito pela Riotur em coletiva de imprensa nesta quinta - Érica Martin

Publicado 15/01/2026 13:11

Rio - O Carnaval do Rio vai contar com 460 blocos, sendo 35 desfilando pela primeira vez. Segundo a Riotur, a expectativa é reunir 8 milhões de pessoas e superar a marca de R$ 5,7 bilhões movimentados na economia carioca no ano passado. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa no Centro de Operações Rio, no final da manhã desta quinta-feira (15).

A festividade tem início no próximo sábado (17) e vai até dia 22. Ao todo, estão previstos 135 desfiles no Centro, 56 na Zona Norte, 62 na Grande Tijuca, 46 nas áreas da Zona Oeste, 35 na Ilha, 12 em Jacarepaguá, 98 na Zona Sul e 16 na Barra da Tijuca, Recreio e Vargens. A festividade tem início no próximo sábado (17) e vai até dia 22. Ao todo, estão previstos 135 desfiles no Centro, 56 na Zona Norte, 62 na Grande Tijuca, 46 nas áreas da Zona Oeste, 35 na Ilha, 12 em Jacarepaguá, 98 na Zona Sul e 16 na Barra da Tijuca, Recreio e Vargens.





"Nossa expectativa é receber mais 6 milhões de pessoas nos eventos de rua, distribuídas pelos 460 desfiles, e mais de 8 milhões de foliões ao longo de todo o período carnavalesco na cidade. No ano passado, o carnaval movimentou R$ 5,7 bilhões na economia carioca, e a expectativa é que esse valor seja maior", frisou.



Circuito Preta Gil



Na Rua Primeira de Março, no Centro, haverá 10 megablocos:



24/01 - Chá da Aline

25/01 - Bloco da Lexa

31/01 - Bloco da Gold com Léo Santana

01/02 - SeráQAbre?

07/02 - Bloco da Favorita

08/02 - Cordão do Boitatá

14/02 - Cordão da Bola Preta

17/02 - Fervo da Lud

21/02 - Bloco da Anita

22/02 - Monobloco



Estrutura



A montagem das estruturas será semelhante ao esquema do Réveillon. Os foliões poderão contar ainda com 34 mil banheiros espalhados pela cidade.



Segundo o secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior, outra medida é que apenas ambulantes credenciados terão autorização para entrar e comercializar seus produtos.



"Este é o maior esforço operacional integrado de todas as agências da prefeitura para o carnaval de rua. No Circuito dos Megablocos adotaremos o mesmo modelo utilizado no réveillon, com um sistema de check point que controla o acesso à região. Apenas ambulantes credenciados poderão atuar — mais de 50 mil se inscreveram e 15 mil foram autorizados. Não será permitida a entrada de profissionais sem credenciamento", disse.



Além disso, o Centro de Operações Rio atuará com 4 mil câmeras de vigilância, três drones para áreas sem cobertura, 500 operadores de 50 órgãos públicos e concessionárias.

Para o secretário, o uso de drones é um grande destaque para operação. "Contamos com o apoio do COR (Centro de Operações Rio) e com o uso de drones para fiscalizar áreas onde a visão no nível do solo não é suficiente. Com o aumento no número de turistas, é fundamental manter um monitoramento contínuo dos dados e da operação."



Na limpeza, a Comlurb mobilizará 13.714 profissionais, sendo 9.736 garis 1.507 veículos, incluindo varredeiras, caminhões compactadores e carros-pipa, além de 13 mil contêineres de lixos distribuídos pela cidade.



A ação utilizará ainda 40 mil litros de sabão líquido e 5 mil litros de essência de eucalipto, na maior operação de limpeza hidráulica já realizada na história do município. Em 2025, o serviço de coleta seletiva recolheu 82,7 toneladas de lixo na capital.



Saúde



Haverá sete postos pré-hospitalares à disposição da publicação. Confira os endereços:



- Dois Centro/ Circuito Preta Gil - Praça Ana Amélia e Largo Carioca

- Um Copacabana / Leme - Praça do Lido

- Um Ipanema / Leblon - Praça Nossa Senhora da Paz

- Um Aterro do Flamengo - MAM

- Um Jardim Botânico - Praça Santos Dumont

- Um Barra da Tijuca - Praça do Ó



Além disso, no Centro- Circuito Preta Gil; Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon serão disponibilizados:



- 18 leitos (4 de suporte avançado)

- 24 poltronas de hidratação

- 143 plantões de ambulâncias avançadas

- 566 plantões de profissionais de saúde



Já no Aterro do Flamengo, Jardim Botânico e Barra da Tijuca haverá:



- 18 leitos

- 18 cadeiras de hidratação

- Equipe médica para os 3 postos:

- 6 médicos

- 3 enfermeiros

- 12 profissionais de enfermagem

- regulação médica em todos os postos



Os hospitais também receberão reforços nos plantões para atender a demanda do Carnaval.