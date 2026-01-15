Visão do público para o palco - Divulgação

Publicado 15/01/2026 14:57

Rio - Com shows, apresentações de baterias de escolas do Grupo Especial e outras atividades culturais, a Praia de Copacabana recebe a partir da próxima terça-feira (20), feriado de São Sebastião, o Carnaval Fan Fest, megaevento inédito que vai agitar a orla até 21 de fevereiro , com acesso gratuito ao público de todas as idades.

A programação do projeto "Rio Capital do Carnaval" inclui a presença das 12 escolas do Grupo Especial, além de shows, aulas de samba e oficinas. Na abertura, a partir das 16h, uma bateria formada por integrantes de todas as agremiações irá reunir mais de 1.200 ritmistas, em uma apresentação que busca o reconhecimento do Guinness World Records como a maior bateria do mundo. A festa terá, ainda, a participação de Neguinho da Beija-Flor, que cantará sambas-enredo históricos.

Ainda no dia 20, o público poderá acompanhar um aulão de samba no pé com Carlinhos do Salgueiro. Já à noite, a partir das 18h30, Belo e Neguinho da Beija-Flor dividem o palco em um show especial.

A entrada é gratuita, com controle feito por reconhecimento facial. Para acessar o evento, é necessário fazer antes o cadastro no aplicativo do Rio Carnaval, onde os ingressos já estão disponíveis. Adolescentes e crianças com menos de 16 anos só poderão entrar acompanhados por responsáveis legais.

O espaço funcionará às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, além dos dias de desfiles oficiais, até o sábado das Campeãs. O local também contará com telões para a transmissão das apresentações na Sapucaí.