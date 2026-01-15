Sabrina Sato durante o ensaio de rua da Vila Isabel - Daniel Pinheiro / BrazilNews

Sabrina Sato durante o ensaio de rua da Vila IsabelDaniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 15/01/2026 07:43

Rio - Sabrina Sato participou de mais um ensaio de rua da Vila Isabel, na Zona Norte, nesta quarta-feira (14), e atraiu todos os olhares. Rainha de bateria da agremiação há 15 anos, a apresentadora apostou em um look preto e prata, que valorizava o corpo escultural dela, e um acessório na cabeça. Animada, ela se esbaldou à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel, comandada pelo mestre Macaco Branco.

fotogaleria

Musas da escola também participaram do ensaio, como: Luiza Caldi, Monique Rizzeto e Ainê Coutinho.

A Vila levará para a Avenida o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal. O tema celebra a memória do pintor e compositor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A escola será a segunda a desfilar na terça-feira (17) de Carnaval.