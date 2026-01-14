Rio - A RioTur divulgou nesta quarta-feira (14) a lista completa dos 10 megablocos que irão agitar os foliões no Circuito Preta Gil, no Centro da cidade. A programação começa no dia 24 de janeiro, com o Chá da Alice, e segue até 22 de fevereiro, quando o tradicional Monobloco encerra oficialmente a festa.
A expectativa é de que cada megabloco reúna um público estimado entre 50 mil e 700 mil pessoas, consolidando os desfiles como um dos principais atrativos do calendário turístico do Rio de Janeiro durante o verão.
"Os megablocos têm um papel importante no Carnaval de Rua. Eles reúnem um número muito expressivo de foliões e ampliam o acesso do público à festa na cidade. Justamente por isso, exigem uma operação robusta e integrada, que a Prefeitura coordena, com a articulação da Riotur e outros órgãos, para garantir organização, segurança e serviços ao público", afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.
Entre os destaques da programação estão ainda Cordão da Bola Preta, Bloco da Favorita, e apresentações de artistas renomados como Anitta, Ludmilla e Lexa, que prometem arrastar verdadeiras multidões com seus sucessos, enquanto Léo Santana leva o suingue da Bahia ao Centro do Rio com o Bloco da Gold.
O Circuito Preta Gil foi batizado em homenagem à cantora, que liderou por anos um megabloco no Centro da cidade e se tornou símbolo da diversidade, alegria e da força do Carnaval de Rua carioca. A artista faleceu em julho do ano passado devido complicações de um câncer colorretal, diagnosticado em 2023.
