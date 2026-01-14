RioTur divulgou calendário dos megablocos do Circuito Preta Gil - Fernando Maia/Riotur

Publicado 14/01/2026 19:29

Rio - A RioTur divulgou nesta quarta-feira (14) a lista completa dos 10 megablocos que irão agitar os foliões no Circuito Preta Gil, no Centro da cidade. A programação começa no dia 24 de janeiro, com o Chá da Alice, e segue até 22 de fevereiro, quando o tradicional Monobloco encerra oficialmente a festa.

A expectativa é de que cada megabloco reúna um público estimado entre 50 mil e 700 mil pessoas, consolidando os desfiles como um dos principais atrativos do calendário turístico do Rio de Janeiro durante o verão.

"Os megablocos têm um papel importante no Carnaval de Rua. Eles reúnem um número muito expressivo de foliões e ampliam o acesso do público à festa na cidade. Justamente por isso, exigem uma operação robusta e integrada, que a Prefeitura coordena, com a articulação da Riotur e outros órgãos, para garantir organização, segurança e serviços ao público", afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Entre os destaques da programação estão ainda Cordão da Bola Preta, Bloco da Favorita, e apresentações de artistas renomados como Anitta, Ludmilla e Lexa, que prometem arrastar verdadeiras multidões com seus sucessos, enquanto Léo Santana leva o suingue da Bahia ao Centro do Rio com o Bloco da Gold.

O Circuito Preta Gil foi batizado em homenagem à cantora, que liderou por anos um megabloco no Centro da cidade e se tornou símbolo da diversidade, alegria e da força do Carnaval de Rua carioca. A artista faleceu em julho do ano passado devido complicações de um câncer colorretal, diagnosticado em 2023.

Datas e Horários dos Megablocos:



24/01 – Chá da Alice



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 50 mil

25/01 – Bloco da Lexa



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 50 mil

31/01 – Bloco da Gold (Léo Santana)



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 150 mil

01/02 – SeráQAbre?



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 150 mil

07/02 – Bloco da Favorita



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 50 mil

08/02 – Cordão do Boitatá



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 50 mil

14/02 – Cordão da Bola Preta



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 700 mil

17/02 – Fervo da Lud (Ludmilla)



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 600 mil

21/02 – Bloco da Anitta



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 100 mil

22/02 – Monobloco



Concentração: Rua Primeiro de Março – 7h



Público estimado: 80 mil