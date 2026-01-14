Lore Improta - Reprodução de vídeo / Instagram

Rio - Grávida do segundo filho, Lore Improta se esbaldou no ensaio da Unidos do Viradouro, na quadra da agremiação, em Niterói, na noite desta terça-feira (13). Musa da escola, a dançarina e influenciadora digital deu um show de samba no pé e demonstrou muita simpatia. Para ocasião, ela apostou em um shortinho jeans e cropped, e ainda espantou o calor usando um leque.

Nas redes sociais, Lore publicou um vídeo do trecho do ensaio. "Será que meu meninão já entrou no ritmo das bossas? Amo viver tudo isso com a Viradouro", escreveu ela, que é casada com o cantor Leo Santana. Os dois já são papais de Liz, de 4 anos.







A Viradouro leva para a Marquês de Sapucaí, em 2026, o enredo "Pra Cima, Ciça". A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira de Carnaval.