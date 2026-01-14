Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila IsabelRoberto Filho / Brazil News

Rio – Sabrina Sato comemorou, em suas redes sociais, os seus 22 anos de participação no Carnaval. Ela não escondeu a ansiedade para voltar às avenidas em 2026, e mostrou registros dos ensaios em postagem desta terça-feira (13).
"Olhando as fotos dos últimos ensaios dessa semana, caiu a ficha! São 22 anos de Gaviões da Fiel, oito como rainha da bateria Ritimão, e 15 anos de rainha da bateria da nossa Unidos de Vila Isabel, na Swingueira de Noel", relembrou Sabrina.
"E eu me sinto como se estivesse debutando de tanta emoção e alegria. Vamos com tudo, Carnaval 2026", concluiu.
Sabrina, que estreou como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel em 2011, marcou presença no primeiro ensaio de rua da agremiação do ano, na Zona Norte, na última quarta-feira (7).
A apresentadora caiu no samba à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel, comandada pelo mestre Macaco Branco, e esbanjou simpatia. Para a ocasião, ela apostou em um look todo colorido, que deixava seu corpo escultural em evidência.