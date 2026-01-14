Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel - Roberto Filho / Brazil News

Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila IsabelRoberto Filho / Brazil News

Publicado 14/01/2026 09:28

Rio – Sabrina Sato comemorou, em suas redes sociais, os seus 22 anos de participação no Carnaval. Ela não escondeu a ansiedade para voltar às avenidas em 2026, e mostrou registros dos ensaios em postagem desta terça-feira (13).

"Olhando as fotos dos últimos ensaios dessa semana, caiu a ficha! São 22 anos de Gaviões da Fiel, oito como rainha da bateria Ritimão, e 15 anos de rainha da bateria da nossa Unidos de Vila Isabel, na Swingueira de Noel", relembrou Sabrina.



"E eu me sinto como se estivesse debutando de tanta emoção e alegria. Vamos com tudo, Carnaval 2026", concluiu.

A apresentadora caiu no samba à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel, comandada pelo mestre Macaco Branco, e esbanjou simpatia. Para a ocasião, ela apostou em um look todo colorido, que deixava seu corpo escultural em evidência.