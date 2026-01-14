Duda Freire sairá em carro alegórico no desfile da Grande Rio Reprodução/Instagram

Rio - Duda Freire vai se juntar à Virginia Fonseca no desfile da Grande Rio em 2026. A influenciadora anunciou nesta quarta-feira (14) que será destaque em um carro alegórico da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 
"Hoje o coração transborda de gratidão e emoção! Tenho a honra imensa de ser destaque em um carro na Sapucaí! Um sonho que ganha forma na avenida, fruto de muito amor pelo Carnaval e respeito por essa festa que é identidade, cultura e paixão. Que venham os tambores, o brilho e a emoção de viver esse momento inesquecível", celebrou nas redes sociais. 
Duda Freire começou a frequentar a escola de samba após Virginia Fonseca ser coroada rainha de bateria. A namorada de Vinicius Jr ocupou a vaga após a saída de Paolla Oliveira. 