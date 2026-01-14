Duda Freire sairá em carro alegórico no desfile da Grande Rio Reprodução/Instagram
Duda Freire, amiga de Virginia, será destaque da Grande Rio
influenciadora sairá em carro alegórico da escola de samba
Carnaval 2026: Confira a programação dos megablocos do Circuito Preta Gil
Anitta, Leo Santana, Lexa e Ludmilla comandarão a folia no Centro do Rio
Vídeo: Grávida, Lore Improta samba muito em ensaio da Viradouro
Musa da escola esbanjou simpatia na noite desta terça-feira
No Carnaval há mais de 20 anos, Sabrina Sato fala de emoção para 2026: 'Como se estivesse debutando'
Ela postou fotos dos seus últimos ensaios pela Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel
Virginia Fonseca comparece ao ensaio na quadra da Grande Rio
'Estava com saudade', declarou a influenciadora
De shortinho, Mayara Lima se esbalda em ensaio de rua da Paraíso do Tuiuti
Rainha de bateria recebe elogios por samba no pé: 'Maravilhosa'
