Publicado 12/01/2026 19:12

Rio - Camila Pitanga, de 48 anos, contou aos seguidores nesta segunda-feira (12) que será a rainha do baile de Carnaval do Copacabana Palace. O evento ocorrerá no dia 14 de fevereiro e deve reunir um time de famosos no hotel da Zona Sul do Rio.

"Que alegria anunciar que este ano vou ser a Rainha do Baile do Copa! Pra quem ama e vive o Carnaval do Rio, como eu, é uma honra fazer parte dessa festa icônica, que há mais de 100 anos marca a folia carioca. E Vamos celebrar a brasilidade no maior Carnaval do mundo! Não poderia me deixar mais feliz", afirmou.

Neste ano, o tradicional festa carioca vai explorar o tema "Br", que celebra a brasilidade em toda sua riqueza cultural e diversidade.