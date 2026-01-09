Duda Guerra vai desfilar na Imperatriz Leopoldinense Reprodução/Instagram
Ex de Benício Huck será destaque no desfile da Imperatriz Leopoldinense
Influenciadora celebrou convite da escola de samba: 'Meu coração só sabe agradecer'
Mileide Mihaile brilha em festa de 94 anos da Unidos da Tijuca
Rainha de bateria caiu no samba e esbanjou simpatia
Viviane Araújo leva filho e marido para ensaio de rua do Salgueiro
Atriz é rainha de bateria da agremiação
Unidos da Tijuca celebra 94 anos nesta quinta com shows e apresentações de intérpretes
Escolas do Grupo Especial vão marcar presença na comemoração
No aniversário de Rosa Magalhães, Salgueiro divulga fantasia para o Carnaval
Carnavalesca será homenageada no enredo da Vermelho e Branco
Com look colorido, Sabrina Sato exibe as curvas em ensaio de rua da Vila Isabel
Apresentadora se esbaldou à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel
