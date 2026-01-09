Duda Guerra vai desfilar na Imperatriz Leopoldinense - Reprodução/Instagram

Duda Guerra vai desfilar na Imperatriz Leopoldinense Reprodução/Instagram

Publicado 09/01/2026 22:44

Rio - Duda Guerra revelou que aceitou o convite da Imperatriz Leopoldinense para desfilar no Carnaval deste ano como destaque da agremiação de Ramos, na Zona Norte. A influenciadora comentou a novidade em publicação nas redes sociais na noite desta sexta-feira (9).

fotogaleria

"Fui convidada para desfilar no carro alegórico da Imperatriz Leopoldinense e o meu coração só sabe agradecer. O carnaval sempre foi um sonho, mas nunca imaginei viver algo tão grande assim. Minha história na Sapucaí começou em 2017, como espectadora, como alguém que admira, se emociona e respeita cada detalhe desse espetáculo. E hoje, poder fazer parte disso, ainda mais representando uma escola tão gigante, é uma honra que não cabe em palavras", comemorou.

A ex-namorada de Benício Huck falou sobre a chegada na escola de samba. "Nada disso seria possível sem a comunidade, sem cada pessoa que constrói o carnaval com tanto amor, suor e dedicação o ano inteiro. Eu chego com muito respeito, gratidão e o coração aberto pra aprender. Que 2026 seja só o começo de uma história linda no samba", afirmou Duda.

Neste Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense levará para Marquês de Sapucaí o enredo "Camaleônico" em homenagem ao cantor Ney Matogrosso. A escola será a segunda a desfilar no domingo, 15 de fevereiro.