Viviane Araújo chegou com o marido e filho no ensaio de rua do Salgueiro Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 08/01/2026 22:11 | Atualizado 08/01/2026 22:43

Rio - Viviane Araújo, de 50 anos, marcou presença no ensaio de rua do Salgueiro na noite desta sexta-feira (8). A rainha de bateria da escola de samba chegou acompanhada do marido, Guilherme Militão, e o filho, Joaquim, de 3.

Além do Carnaval, a atriz irá integrar o elenco da novela "Três Graças", da TV Globo. Ela vai interpretar Consuelo, a primeira namorada de Misael, vivido pelo cantor Belo. Vale lembrar que os dois artistas mantiveram um relacionamento entre 1998 e 2007.

Neste ano, o Salgueiro homenageará Rosa Magalhães, que faleceu em 2024, com o enredo "A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e Nem do Pirata da Perna-de-Pau". A agremiação vai fechar o desfile do Grupo Especial na terça-feira, 17 de fevereiro.