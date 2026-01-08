Viviane Araújo chegou com o marido e filho no ensaio de rua do Salgueiro Victor Chapetta/Brazil News
Viviane Araújo leva filho e marido para ensaio de rua do Salgueiro
Atriz é rainha de bateria da agremiação
Unidos da Tijuca celebra 94 anos nesta quinta com shows e apresentações de intérpretes
Escolas do Grupo Especial vão marcar presença na comemoração
No aniversário de Rosa Magalhães, Salgueiro divulga fantasia para o Carnaval
Carnavalesca será homenageada no enredo da Vermelho e Branco
Com look colorido, Sabrina Sato exibe as curvas em ensaio de rua da Vila Isabel
Apresentadora se esbaldou à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel
Alice Alves brilha no primeiro ensaio do ano da Estácio de Sá
Rainha da escola falou sobre as expectativas para 2026
Familiares de Heitor dos Prazeres visitam barracão da Unidos de Vila Isabel
Azul e Branca homenageará o legado do compositor, ícone da música brasileira
