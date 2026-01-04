Unidos de Vila Isabel divulga primeira imagem de fantasiaDivulgação / Ademir Júnior
O figurino destaca os personagens Colombina e Arlequim e integra um conjunto de 60 fantasias que compõem uma das alas.
Entre as obras eternizadas pelo compositor, está a marchinha "Pierrô Apaixonado", parceria com Noel Rosa, o eterno Poeta da Vila, cuja ligação afetiva e artística com a escola inspira o desenvolvimento do enredo.
O "bloco" contará com mais de 200 componentes, todos vestindo fantasias marcadas por cores vibrantes, alegria e um clima de nostalgia, celebrando a memória musical e o espírito dos antigos carnavais de rua.
A Vila levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido por Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal.
