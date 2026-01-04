Unidos de Vila Isabel divulga primeira imagem de fantasia - Divulgação / Ademir Júnior

Publicado 04/01/2026 12:23

Rio - A Unidos de Vila Isabel divulgou, neste domingo (4), a primeira imagem oficial de uma das fantasias do Carnaval 2026. A escola será a segunda a desfilar na terça-feira (17).



O figurino destaca os personagens Colombina e Arlequim e integra um conjunto de 60 fantasias que compõem uma das alas.

A criação faz referência direta à importância musical de Heitor dos Prazeres, tema do enredo, para os carnavais de rua da cidade do Rio, exaltando sua contribuição para a cultura popular e para a história do samba.



Entre as obras eternizadas pelo compositor, está a marchinha "Pierrô Apaixonado", parceria com Noel Rosa, o eterno Poeta da Vila, cuja ligação afetiva e artística com a escola inspira o desenvolvimento do enredo.



O "bloco" contará com mais de 200 componentes, todos vestindo fantasias marcadas por cores vibrantes, alegria e um clima de nostalgia, celebrando a memória musical e o espírito dos antigos carnavais de rua.



A Vila levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido por Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal.

O tema presta tributo à arte, à ancestralidade e ao samba, celebrando a memória de Heitor dos Prazeres.