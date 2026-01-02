Vem Cá, Minha Flor convida público para curtir jardim de marchinhas, samba e axé - Bruno Weler/Vem Cá, Minha Flor

Publicado 02/01/2026 11:37

Rio - Passado o Réveillon, o clima de folia já começa a tomar conta da cidade. A prova é que, no próximo domingo (4), acontece a abertura do Carnaval "não oficial" de 2026, com mais de 40 blocos de rua. A festa acontece em diferentes pontos do Centro e nas zona Portuária e Sul, com atrações também para a criançada, na região do Aterro do Flamengo.



A lista divulgada pela Desliga dos Blocos conta com 31 blocos "parados" e outros 14 com cortejo, que acontecem entre 8h e 17h. Já a "Aberturinha", voltada para o público infantil, tem início a partir das 9h, com brincadeiras populares, contação de história e banda Fanfarrinha. As atividades vão até às 12h. Querido pelos foliões, o bloco Boi Tolo também terá cortejo no domingo, às 17h, mas o local ainda não foi definido.



Agitando as ruas do Rio com música afro-brasileira desde 2012, o Estratégia preparou um repertório em homenagem a um dos mais populares álbuns de Jorge Ben, o "África Brasil", de 1976. Segundo o mestre de bateria Leo Santos, a expectativa também é colocar os foliões para se mexerem com os sucessos do grupo Fat Family.



"Nossa expectativa é a melhor possível! Esse ano o Bloco Estratégia está homenageando os 50 anos do África Brasil do Jorge Ben e a gente deve aproveitar a abertura para ensaiar alguns arranjos dessa homenagem. O público pode esperar muito balanço. Além da homenagem, todo ano a gente sobe músicas novas e preparamos um 'set' especial do Fat Family, um dos pilares do suinguinho gostoso na música brasileira. 2026 já vai começar Carnavalizando, então, nesse dia 4, chega mais para soltar o seu corpinho!", convidou o mestre de bateria.



Para o público que prefere o Carnaval tradicional, o Vem Cá, Minha Flor promete contagiar os foliões com o cortejo que comemora os dez anos do grupo. O produtor cultural e fundador do bloco, Leonardo Guidolini, convida os cariocas a se vestirem de flores e irem para a rua aproveitar o domingo com muitas marchinhas, samba e axé.



"Todo ano a gente aproveita a abertura não oficial do Carnaval para treinar o nosso cortejo, é uma oportunidade que a gente tem de colocar o bloco na rua e testar como vai ser o Carnaval. O nosso repertório é pautado no Carnaval tradicional, com marchinhas, sambas carnavalescos, muito axé e muitas atualidades. Gostaria de convidar todas as flores que já acompanham o jardim que é o Vem Cá, Minha Flor, e queria que as pessoas viessem o mais floridas possíveis para brincar. Passou o Réveillon e agora é expectativa total para o Carnaval. Já vamos iniciar a nossa folia agora com a abertura não oficial".

De acordo com a Riotur, o Carnaval oficial da cidade começa em 17 de janeiro e estão previstos os desfiles de 450 a 500 blocos.

Confira abaixo a lista com os blocos que abrem o Carnaval Não Oficial.

Blocos parados

8h - Bloco Love Songs - Praça Marechal Âncora, Centro;

9h - O Baile Todo - Armazém Utopia - Av. Rodrigues Alves, s/n - Armazém 6 - Santo Cristo;

9h - Não Monogamia Gostoso Demais - Praça Mauá, Centro;

09h - NossoBloco - Bar Kamikaze - Rua do Mercado, 23 - Centro;

10h - Marimbondo Não Respeita - Armazém Utopia - Av. Rodrigues Alves, s/n - Armazém 6 - Santo Cristo;

10h - Projeto Girô - Praça Paris - Av. Augusto Severo, 342 - Glória;

10h - 8&80 – Bar Kamikaze - Rua do Mercado, 23 - Centro;

10h - Enxota Que Eu Vou - Casa Carnaval Rio - Rua do Mercado, 37 - Centro;

11h - Skabloco - Armazém Utopia - Av. Rodrigues Alves, s/n - Armazém 6 - Santo Cristo;

11h - RodaBloco – Bar Kamikaze - Rua do Mercado, 23 - Centro;

11h – Bloco dos Inconfidentes – Casa Carnaval Rio - Rua do Mercado, 37 - Centro;

11h - Percussaça - Bargaça - Rua Moreira Pinto, 64, Morro do Pinto, Santo Cristo;

11h - Toques para Odudua - Praça XV, 20 (Bolsa de Valores), Centro;

12h - Te devoro - Praça da Candelária - Praça Pio X, s/n - Centro;

12h- Marejada – Casa Carnaval Rio - Rua do Mercado, 37 - Centro;

12h - Calcinhas Bélicas - Praça XV, Centro;

12h - Butano na Bureta – Bar Kamikaze - Rua do Mercado, 23 - Centro;

13h - Bloco da Insana – Casa Carnaval Rio - Rua do Mercado, 37 - Centro;

13h - Bloco do Zeca - Praça XV, Centro;

13h - Dig Dig Joy - Bar Kamikaze - Rua do Mercado, 37 - Centro;

14h - Lambabloco – Casa Carnaval Rio - Rua do Mercado, 37 - Centro;

14h - Metaverso - Praça XV, Centro;

14h - Batuquebato - Bar Kamikaze - Rua do Mercado, 37 - Centro;

15h - Os biquínis de Ogodô convidam as sungas de Odara - Praça XV, Centro;

15h - Bloco Encantados - Bar Kamikaze - Rua do Mercado, 37 - Centro;

15h - Balanço - Casa Carnaval Rio - Rua do Mercado, 37 - Centro;

16h - Bloco do MST – Glorioso Cultural - Rua do Catete, 95 - Catete;

16h - Estratégia - Casa Carnaval Rio - Rua do Mercado, 37 - Centro;

16h - PAULADENTRO – Bar Kamikaze

17h – Não-Mono Bloco – Glorioso Cultural

17h - Traz A Caçamba - Bar Kamikaze - Rua do Mercado, 37 - Centro;

17h - Só Toca Bloco - Praça XV, Centro;

18h - Bloco do Caramuela - Glorioso Cultural - Rua do Catete, 95 - Catete.

Blocos com cortejo

8h - Bloco da Frida - Pira Olímpica - Rua Primeiro de Março, 76-86 - Centro;

8h - Papagoyaba - Travessia da barca Niterói x Rio - 8h30

9h - Vem Cá, Minha Flor - Restaurante Albamar - Praça Marechal Ancora, 184, Centro;

9h - ArariBrass - Chega com Papagoyaba na Praça XV, próximo à estação das barcas, Centro;

9h - Canários do Reino - Pira Olímpica - Rua Primeiro de Março, 76-86 - Centro;

10h - Banheira do Gugu - Pira Olímpica - Rua Primeiro de Março, 76-86 - Centro;

10h30 - Mistérios Há de Pintar - Armazém 4 Utopia - Av. Rodrigues Alves, s/n - Santo Cristo;

11h - Bigode do Leôncio - Arco do Teles - Praça XV, 34 A - Centro;

11h - A Banda - Pira Olímpica - Rua Primeiro de Março, 76-86 - Centro;

13h - Com todo rexpeito - Rua das Marrecas - Centro;

14h - Surdos e Mundos - Rua Dom Manuel esquina com a Rua São José (atrás da Alerj)

14h – MENQ – Me engana que eu quero - Praça Ana Amélia - Centro;

14h - Summer – Aterro do Flamengo, Posto 02;

16h - Xepa Gloriosa - Praça XV, Centro.

Aberturinha

9h30 às 10h30 - Brincadeiras Populares e Oficina de Perna de Pau - Aterro do Flamengo, altura do Belmonte - canteiro central da autopista;

10h30 às 11h - Contação de história com a Palhaça Claroca - Aterro do Flamengo, altura do Belmonte - canteiro central da autopista;

11h às 12h - Banda Fanfarrinha - Aterro do Flamengo, altura do Belmonte - canteiro central da autopista.