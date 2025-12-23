Portela visita Aparecida do Norte e recebe homenagem com missa exclusiva no Santuário Divulgação

Rio - A Portela esteve, nesta segunda-feira (22), no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. A visita reuniu dirigentes, segmentos e representantes dos departamentos da escola.
Portela visita Aparecida do Norte e recebe homenagem com missa exclusiva no Santuário - Divulgação
A agremiação recebeu uma missa exclusiva, celebrada pelo padre Arnaldo Rodrigues da Silva, na Capela dos Apóstolos do Santuário Nacional. O espaço tem grande relevância histórica e religiosa: o altar foi sagrado pelo Papa João Paulo II, em 1980, e também recebeu a visita do Papa Francisco, em 2013.

O presidente da Portela, Junior Escafura, destacou a relação da fé com a escola. “A Portela é uma escola movida pela fé. Nossa devoção a Nossa Senhora da Conceição, a São Sebastião e as missas mensais realizadas em nossa capela, na quadra, reafirmam a espiritualidade e a religiosidade do povo portelense. Estar em Aparecida é um momento de gratidão e renovação das forças, um pedido de proteção para o caminho que vamos trilhar até o Carnaval de 2026”, afirmou Escafura.