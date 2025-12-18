Isabelle Nogueira saiu da Grande Rio devido lesão no tornozelo - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2025 23:07

Rio - Após deixar o posto de musa da Grande Rio , Isabelle Nogueira recebeu uma homenagem da agremiação na noite desta quinta-feira (18). A influenciadora não poderá desfilar com a escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por causa de uma lesão no tornozelo.

"Infelizmente, nossa querida Isabelle Nogueira não estará conosco no Carnaval 2026. A diretoria da Grande Rio reforça todo carinho e torcida por sua pronta recuperação. Temos certeza que, em breve, estaremos novamente juntas para escrever novos capítulos dessa história tão especial! Caxias te ama, Cunhã!", afirmou a escola nas redes sociais.

No vídeo publicado pela agremiação, Isabelle deixou um comentário agradecendo o carinho. "Amo vocês. Estou e estarei vibrando boas vibrações para Caxias, mais uma vez, seguir potente e brilhando muito na Sapucaí. Pra cima minha Grande Rio! A revolução já começou".

Neste ano, a agremiação de Duque de Caxias foi vice-campeã do Grupo Especial com o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", em homenagem ao estado do Pará. Já em 2026, a escola vai abordar o movimento Manguebeat de Pernambuco.