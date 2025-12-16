Bruna Gonçalves ganha festa de aniversário na Grande Rio - Reprodução/THIAGO MATTOS/BRAZILNEWS

Bruna Gonçalves ganha festa de aniversário na Grande RioReprodução/THIAGO MATTOS/BRAZILNEWS

Publicado 16/12/2025 21:34

Rio - Bruna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, foi surpreendida com uma festa de aniversário durante o ensaio da Grande Rio, nesta terça-feira (16). A bailarina, que completou 34 anos, recebeu a homenagem dos membros da agremiação ao chegar ao local, onde encontrou uma decoração especial preparada para celebrar a data.

A musa da escola posou para fotos ao lado de um bolo de dois andares com glacê branco e seu nome estampado. Ao fundo, um painel decorado com bolas nas cores vermelho e verde, tradicionais da Grande Rio, completava o cenário da comemoração.

Nas redes sociais, Bruna compartilhou registros do momento e agradeceu o carinho da escola. “Não tem jeito melhor de fazer aniversário! Comemorando meus 34 aninhos com a família Grande Rio no nosso último ensaio de quadra! Amei a festa surpresa que fizeram pra mim. VAMOS SAMBAR!!!”, escreveu na legenda.

