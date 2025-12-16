Bruna Gonçalves ganha festa de aniversário na Grande RioReprodução/THIAGO MATTOS/BRAZILNEWS

Rio - Bruna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, foi surpreendida com uma festa de aniversário durante o ensaio da Grande Rio, nesta terça-feira (16). A bailarina, que completou 34 anos, recebeu a homenagem dos membros da agremiação ao chegar ao local, onde encontrou uma decoração especial preparada para celebrar a data.
A musa da escola posou para fotos ao lado de um bolo de dois andares com glacê branco e seu nome estampado. Ao fundo, um painel decorado com bolas nas cores vermelho e verde, tradicionais da Grande Rio, completava o cenário da comemoração.
Nas redes sociais, Bruna compartilhou registros do momento e agradeceu o carinho da escola. “Não tem jeito melhor de fazer aniversário! Comemorando meus 34 aninhos com a família Grande Rio no nosso último ensaio de quadra! Amei a festa surpresa que fizeram pra mim. VAMOS SAMBAR!!!”, escreveu na legenda.
Declaração de Ludmilla
Mais cedo, a bailarina também recebeu uma homenagem apaixonada de Ludmilla. O casal, que é mãe de Zuri, de sete meses, trocou declarações nas redes sociais. “Hoje é aniversário da minha amada, genteeeeee! Mais uma primavera da minha esposa linda. Aqui vai ser só pra deixar registrado no feed, haha, o mais importante eu já te disse pessoalmente. Que a vida continue te florescendo com saúde, amor, leveza e sonhos realizados. Obrigada por ser casa, calma, força e riso nos meus dias. Te amo”, escreveu a cantora.