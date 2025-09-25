Grande Rio anunciou Brunna Gonçalves no posto de musa Reprodução/Instagram

Rio - Brunna Gonçalves não vai ficar longe do Carnaval em 2026 após deixar a Beija-Flor de Nilópolis. A dançarina foi anunciada nesta quinta-feira (25) no posto de musa da Grande Rio, agremiação de Duque de Caxias, cidade onde a mulher, Ludmilla, nasceu. 
"Deixa ela com a escola dela! Nossa mais nova musa tá na área! Bem-vinda", escreveu o perfil oficial da escola de samba. "Casa nova. Obrigada pelo convite e por me receberem tão bem, Grande Rio. Caxias, agora eu sou toda de vocês!! Vamos fazer um Carnaval lindo", escreveu ela nos Stories. 
Fim de Ciclo em Nilópolis
Na quarta-feira (24), Brunna comunicou a saída da Beija-Flor e falou sobre a surpresa com a decisão. Em publicação nas redes sociais, ela recordou momentos especiais, como desfilar grávida da filha, Zuri. "Fica a gratidão por cada aplauso, cada abraço e cada olhar que me acompanhou na avenida. Abram alas para os próximos bailados que a vida (e o carnaval) ainda me reserva, porque independente de agremiação, o meu coração pulsa pela dança e pelo ritmo do samba e isso não vai parar. Voa, meu Beija-Flor! Nilópolis, obrigada", afirmou na despedida. 
Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, publicou um recado em tom de crítica à escola de samba de Nilópolis e elogiou a nora. "Tenha certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor! Eu te amo!", disse.