Grande Rio anunciou Brunna Gonçalves no posto de musa Reprodução/Instagram

Publicado 25/09/2025 23:06

Rio - Brunna Gonçalves não vai ficar longe do Carnaval em 2026 após deixar a Beija-Flor de Nilópolis. A dançarina foi anunciada nesta quinta-feira (25) no posto de musa da Grande Rio, agremiação de Duque de Caxias, cidade onde a mulher, Ludmilla, nasceu.

"Deixa ela com a escola dela! Nossa mais nova musa tá na área! Bem-vinda", escreveu o perfil oficial da escola de samba. "Casa nova. Obrigada pelo convite e por me receberem tão bem, Grande Rio. Caxias, agora eu sou toda de vocês!! Vamos fazer um Carnaval lindo", escreveu ela nos Stories.

Fim de Ciclo em Nilópolis