Voz de Ney será ouvida na faixa dedicada a Imperatriz no álbum do Carnaval 2026 - Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Voz de Ney será ouvida na faixa dedicada a Imperatriz no álbum do Carnaval 2026Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Publicado 25/09/2025 08:42 | Atualizado 25/09/2025 08:44

O cantor Ney Matogrosso participou da gravação oficial do samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense nesta quarta-feira (24). A faixa, que será lançada em breve nas plataformas digitais, faz parte do álbum do Grupo Especial, produzido pela Liesa.

fotogaleria

“Gostei muito. Espero que balance o coreto!”, destacou Ney, de 84 anos, após a gravação, que contou, ainda, com a presença de Pitty de Menezes, intérprete oficial da agremiação, e do mestre de bateria, Lolo.



O enredo "Camaleônico", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, homenageia a obra e a vida do artista, responsável por lançar sucessos como "Sangue Latino", "Rosa de Hiroshima", "O Vira", "Homem com H", "Metamorfose Ambulante" e muitos outros.



Diretor de Carnaval da escola, André Bonatte celebrou a importância de ter Ney no projeto: “É um momento muito festivo da Imperatriz, neste processo de transformação que a escola vem vivendo nos últimos tempos. E ninguém melhor para fazer parte disso que Ney Matogrosso.”



A Imperatriz será a segunda escola a desfilar pela Sapucaí no domingo de Carnaval.