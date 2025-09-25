Voz de Ney será ouvida na faixa dedicada a Imperatriz no álbum do Carnaval 2026Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz

Mais artigos de O Dia
O Dia
O cantor Ney Matogrosso participou da gravação oficial do samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense nesta quarta-feira (24). A faixa, que será lançada em breve nas plataformas digitais, faz parte do álbum do Grupo Especial, produzido pela Liesa.
fotogaleria
Ney gravou ao lado do intérprete Pitty de Menezes (E) e do mestre Lolo - Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz
Ney Matogrosso durante gravação do álbum oficial dos sambas do Grupo Especial - Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz
Voz de Ney será ouvida na faixa da Imperatriz - Wagner Rodrigues / Divulgação Imperatriz
“Gostei muito. Espero que balance o coreto!”, destacou Ney, de 84 anos, após a gravação, que contou, ainda, com a presença de Pitty de Menezes, intérprete oficial da agremiação, e do mestre de bateria, Lolo.
O enredo "Camaleônico", desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, homenageia a obra e a vida do artista, responsável por lançar sucessos como "Sangue Latino", "Rosa de Hiroshima", "O Vira", "Homem com H", "Metamorfose Ambulante" e muitos outros.
Diretor de Carnaval da escola, André Bonatte celebrou a importância de ter Ney no projeto: “É um momento muito festivo da Imperatriz, neste processo de transformação que a escola vem vivendo nos últimos tempos. E ninguém melhor para fazer parte disso que Ney Matogrosso.”
A Imperatriz será a segunda escola a desfilar pela Sapucaí no domingo de Carnaval.