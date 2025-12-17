Isabelle Nogueira desfilando na Grande Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2025 20:53

Rio - A ex-BBB e influenciadora Isabelle Nogueira, de 32 anos, anunciou nesta quarta-feira (17) a saída do posto de musa da Acadêmicos do Grande Rio. O comunicado foi feito por meio das redes sociais, em texto no qual a artista afirmou deixar a escola "com o coração cheio de gratidão, carinho e amor". A agremiação de Duque de Caxias confirmou a informação e explicou o motivo da decisão.

Isabelle integrou o desfile da Grande Rio no Carnaval de 2025, quando a escola levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", em homenagem ao estado do Pará. Cunhã-poranga do Boi Garantido, ela havia sido convidada para atuar novamente como musa no Carnaval 2026."Agradeço imensamente o convite e todos os momentos incríveis que vivemos juntos, Grande Rio. Fui extremamente bem acolhida desde a minha chegada, principalmente pela comunidade, e isso ficará para sempre na minha memória e no meu coração", escreveu Isabelle.Na mensagem, a influenciadora também destacou a importância do Carnaval como manifestação cultural. "Desejo que a Grande Rio viva um Carnaval lindo, potente e emocionante, como sua história merece! E ao Carnaval, que abriu os braços para me receber, só posso oferecer gratidão. O Carnaval vai muito além da festa que se pode brincar: é um movimento cultural de resistência. Muitos povos e famílias lutaram para que ele fosse acessível a todos, como é hoje", afirmou.Isabelle ainda ressaltou o impacto social da festa. "O Carnaval gera empregos, sustenta lares e coloca comida no prato de inúmeros trabalhadores informais. Como fazedora de cultura há décadas que sou, conheço profundamente o valor dessa manifestação que me recebeu tão bem. Por isso, a todos os meus colegas de arte do Carnaval, fica aqui o meu muito obrigada! Esse foi um capítulo lindo da minha história com vocês, Grande Rio. Mais uma vez, muito obrigada", concluiu.A Grande Rio informou que a saída ocorreu em comum acordo. Segundo a escola, Isabelle sofreu uma lesão no tornozelo, o que impossibilitou o cumprimento da agenda de ensaios e compromissos da agremiação."Em comum acordo com Isabelle Nogueira, decidiu pausar sua participação no Carnaval 2026. A medida foi tomada em razão de uma lesão no tornozelo que a impede, neste momento, de cumprir a agenda de compromissos e ensaios da agremiação, ainda sem previsão de retorno pleno às atividades. A Grande Rio deseja uma plena recuperação à artista e ressalta que, caso ela opte por retornar no Carnaval de 2027, será recebida com todo o afeto e portas abertas", informou a escola em comunicado.