Juliana é a nova rainha da CubangoEwerton Pereira / Divulgação
Cubango tem nova rainha de bateria
Escolhida desfila na escola há 20 anos
A Acadêmicos do Cubango anunciou, nesta quarta-feira (16), sua nova rainha de bateria. Trata-se de Juliana Rangel, prata da casa que desfilava como musa.
Com mais de 20 anos na agremiação, Juliana começou na ala das crianças, virou passista e, depois, musa. Sobrinha-neta de Waldir Narciso, carrega no sangue a memória da agremiação.
"Estar à frente da bateria da escola que me educou, me formou e segue me moldando é mais do que um posto. É honraria, é responsabilidade, é uma emoção que não cabe no peito nem em palavras. O sonho que se torna real hoje foi sonhado e guiado pelos meus ancestrais. É um movimento de retorno a um lugar que sempre esteve predestinado a ser ocupado por mulheres negras crias desse chão", comemorou.
A coroação acontece neste domingo (21), na feijoada da agremiação.
