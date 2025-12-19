Unidos de Vila Isabel vai apresentar enredo que exalta história do pintor e compositor Heitor do Prazeres em 2026Divulgação / Unidos de Vila Isabel
Bisneta de Tia Ciata confirma presença no desfile da Vila Isabel
'Não vejo a hora de estar na Avenida', celebrou Gracy Mary Moreira
Rio – A Unidos de Vila Isabel recebeu em seu barracão, na Cidade do Samba, nesta quinta-feira (18), Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, figura central na consolidação do samba no início do século XX. Pesquisadora e gestora da ONG Casa da Tia Ciata, espaço cultural no Centro voltado para a preservação da memória de sua bisavó, Gracy foi convidada para representar a família da matriarca do samba, que tinha uma ligação direta com Heitor dos Prazeres (1898-1966), grande homenageado pelo enredo.
“Não vejo a hora de estar na Avenida cantando o samba e trazendo essa memória ancestral que tanto nos motiva, principalmente aqui na Pequena África", disse Gracy, emocionada com o convite. Ela também tirou medidas da fantasia, conferiu o croqui do figurino e conversou com os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.
Hilária Batista de Almeia, nome de batismo de Tia Ciata, nasceu em 13 de janeiro de 1854 no Recôncavo Baiano. Ela se mudou para o Rio aos 22 anos e logo entrou para o universo do samba, confeccionando e alugando roupas de baiana feitas com requinte, para teatros e desfiles carnavalescos. Além disso, foi uma grande anfitriã, na Praça Onze, de saraus em que se tocava samba, choro e maxime, abrindo espaço para compositores e músicos, como Pixinguinha, Donga e muitos outros.
Segunda escola a desfilar no Grupo Especial, em 17 de fevereiro, a Vila vai apresentar na Sapucaí o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”. O tema exalta o pintor e compositor Heitor dos Prazeres, responsável pela criação do termo "Pequena África".
Carnaval
Bisneta de Tia Ciata confirma presença no desfile da Vila Isabel
'Não vejo a hora de estar na Avenida', celebrou Gracy Mary Moreira
Carnaval
Grande Rio faz homenagem para Isabelle Nogueira após saída da escola
Influenciadora deixou posto de musa devido lesão no tornozelo
Carnaval
Ex-BBB Isabelle Nogueira deixa posto de musa da Grande Rio
Afastamento ocorreu por motivo de saúde; entenda
Carnaval
Bruna Gonçalves ganha festa de aniversário na Grande Rio
Festa aconteceu no último ensaio de quadra da escola de samba
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.