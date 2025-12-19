Unidos de Vila Isabel vai apresentar enredo que exalta história do pintor e compositor Heitor do Prazeres em 2026 - Divulgação / Unidos de Vila Isabel

Unidos de Vila Isabel vai apresentar enredo que exalta história do pintor e compositor Heitor do Prazeres em 2026Divulgação / Unidos de Vila Isabel

Publicado 19/12/2025 10:51

Rio – A Unidos de Vila Isabel recebeu em seu barracão, na Cidade do Samba, nesta quinta-feira (18), Gracy Mary Moreira, bisneta de Tia Ciata, figura central na consolidação do samba no início do século XX. Pesquisadora e gestora da ONG Casa da Tia Ciata, espaço cultural no Centro voltado para a preservação da memória de sua bisavó, Gracy foi convidada para representar a família da matriarca do samba, que tinha uma ligação direta com Heitor dos Prazeres (1898-1966), grande homenageado pelo enredo.

fotogaleria

“Não vejo a hora de estar na Avenida cantando o samba e trazendo essa memória ancestral que tanto nos motiva, principalmente aqui na Pequena África", disse Gracy, emocionada com o convite. Ela também tirou medidas da fantasia, conferiu o croqui do figurino e conversou com os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Hilária Batista de Almeia, nome de batismo de Tia Ciata, nasceu em 13 de janeiro de 1854 no Recôncavo Baiano. Ela se mudou para o Rio aos 22 anos e logo entrou para o universo do samba, confeccionando e alugando roupas de baiana feitas com requinte, para teatros e desfiles carnavalescos. Além disso, foi uma grande anfitriã, na Praça Onze, de saraus em que se tocava samba, choro e maxime, abrindo espaço para compositores e músicos, como Pixinguinha, Donga e muitos outros.



Segunda escola a desfilar no Grupo Especial, em 17 de fevereiro, a Vila vai apresentar na Sapucaí o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”. O tema exalta o pintor e compositor Heitor dos Prazeres, responsável pela criação do termo "Pequena África".

