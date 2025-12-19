Camila Beatriz, rainha de bateria da Inocentes de Belford RoxoDivulgação

Rio - Camila Beatriz, atual rainha da escola Inocentes de Belford Roxo, apareceu com um novo visual. Empresária e advogada, ela decidiu mudar o tom dos cabelos e iniciou uma transição do castanho para um loiro mais iluminado, pensado especialmente para a temporada de verão.
Camila Beatriz muda o visual e surge loira - Divulgação
Cabelo de Camila Beatriz antes da transformação - Divulgação
Camila Beatriz, rainha da escola Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

A transformação tem a assinatura do hairstylist Lynick Cardozo, especialista em loiros e extensões de luxo, que detalhou o processo. "Camila tinha o cabelo em um tom mais escuro, com uma base uniforme, e escolhi iniciar uma transição cuidadosa para o loiro, pensada especialmente para o verão. A técnica aplicada foi uma iluminação gradual e personalizada, respeitando a saúde dos fios e criando um clareamento progressivo, sem perder profundidade na raiz".

O resultado é um loiro iluminado, com contraste suave, movimento e acabamento natural. 