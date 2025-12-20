Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Com presença de IZA, Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças
Carnaval

Com presença de IZA, Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças

Cerca de 3 mil brinquedos foram distribuídos durante o evento solidário

Mais artigos de O Dia
O Dia
Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças
Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças
Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças
Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças -
Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças
Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças
Iza, Catia Drumond e João Drumond posam ao lado do Papai Noel em Natal solidário
Iza, João Drumond e Rene Silva
Iza participa de ação de Natal para crianças na Imperatriz Leopoldinense
Iza participa de ação de Natal para crianças na Imperatriz Leopoldinense
Publicidade
Rio - A cantora Iza, Rainha de Bateria da Imperatriz, marcou presença no evento solidário promovido pelo Instituto Imperatriz Leopoldinense neste sábado (20), na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio de Janeiro.
“Foi uma tarde muito linda, com a quadra florida de crianças e suas famílias. Eu me sinto muito lisonjeada por fazer parte desse momento e da família Imperatriz. Um feliz Natal, com muito amor, e um próspero ano novo a todos”, desejou a cantora.
O "Natal Leopoldinense", realizado há mais de cinco anos, proporcionou uma tarde de diversão para crianças do Complexo do Alemão e de toda a região. A ação contou com recreação, brincadeiras, pipoca e algodão-doce, além da tradicional chegada do Papai Noel e da distribuição de mais de 3 mil brinquedos.
“A chegada do bom velhinho é sempre um momento muito esperado por todas as crianças que frequentam a Imperatriz, e promover mais essa ação é muito gratificante”, afirmou João Drumond, vice-presidente da escola e presidente do Instituto.
Além de Iza, o evento teve a participação especial de Rene Silva, idealizador do "Voz das Comunidades", e a presença de Catia Drumond, presidente da escola.
 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Carnaval
[an error occurred while processing the directive]