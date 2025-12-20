Publicidade
Com presença de IZA, Imperatriz Leopoldinense promove ação de Natal para crianças
Cerca de 3 mil brinquedos foram distribuídos durante o evento solidário
Rio - A cantora Iza, Rainha de Bateria da Imperatriz, marcou presença no evento solidário promovido pelo Instituto Imperatriz Leopoldinense neste sábado (20), na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte do Rio de Janeiro.
“Foi uma tarde muito linda, com a quadra florida de crianças e suas famílias. Eu me sinto muito lisonjeada por fazer parte desse momento e da família Imperatriz. Um feliz Natal, com muito amor, e um próspero ano novo a todos”, desejou a cantora.
O "Natal Leopoldinense", realizado há mais de cinco anos, proporcionou uma tarde de diversão para crianças do Complexo do Alemão e de toda a região. A ação contou com recreação, brincadeiras, pipoca e algodão-doce, além da tradicional chegada do Papai Noel e da distribuição de mais de 3 mil brinquedos.
“A chegada do bom velhinho é sempre um momento muito esperado por todas as crianças que frequentam a Imperatriz, e promover mais essa ação é muito gratificante”, afirmou João Drumond, vice-presidente da escola e presidente do Instituto.
Além de Iza, o evento teve a participação especial de Rene Silva, idealizador do "Voz das Comunidades", e a presença de Catia Drumond, presidente da escola.
