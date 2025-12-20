Com look cheio de detalhes, Sabrina Sato participa de ensaio da Gaviões da Fiel - Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 20/12/2025 08:19

Rio - O pré-Carnaval de São Paulo segue a todo vapor, e Sabrina Sato marcou presença em mais um ensaio da Gaviões da Fiel nesta sexta-feira (19), na quadra da escola, na Zona Norte da capital paulista.

A apresentadora, de 44 anos, voltou a chamar atenção pelo figurino. Com um visual cheio de pedrarias e muito brilho, Sabrina mostrou ousadia no último ensaio do ano da agremiação paulista. O look misturou estampas e detalhes artesanais.Mesmo sendo Rainha de Bateria da Vila Isabel, no Rio, Sabrina mantém uma relação antiga com a Gaviões da Fiel. Desde 2004, ela se tornou um dos nomes mais ligados à escola. Entre 2010 e 2017, ocupou o posto de madrinha da bateria e, desde 2018, assumiu oficialmente o cargo de rainha.Em março de 2025, a apresentadora relembrou sua trajetória na escola em uma declaração nas redes sociais. “Comecei lá do alto de um carro. Já fui destaque de chão, minha fantasia já arrebentou, me tornei Madrinha de Bateria, fomos rebaixados (mas sem abaixar a cabeça), fui coroada Rainha de Bateria grávida da minha filha. E de dentro da minha barriga, ela escutava a bateria ritmando”, contou.Enquanto isso, a Vila Isabel já se prepara para o Carnaval de 2026. A escola levará para a Sapucaí o enredo "Macumbembê, samborembá: sonhei que um sambista sonhou a África", uma homenagem a Heitor dos Prazeres, assinada pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A azul e branca será a segunda a desfilar no dia 17 de fevereiro de 2026.