Segundo recuo de bateria contará com superponte para evitar circulação de pessoas na pista nos intervalosReprodução / Vídeo

Publicado 29/12/2025 08:29 | Atualizado 29/12/2025 08:30

A pista de desfiles será, mais do que nunca, exclusiva para as escolas de samba e trabalhadores envolvidos com os desfiles no Grupo Especial. Com o objetivo de garantir que os ritmistas e mestres de bateria possam ter tranquilidade para defender o quesito no segundo recuo de bateria, sem que pessoas que não façam parte daquele momento atrapalhem, haverá uma ponte móvel no local para permitir a passagem entre o lado par e o ímpar, durante os intervalos, sem que haja a necessidade de acesso à Avenida.

De acordo com a Liesa, o projeto replica o modelo de sucesso implementado neste ano, no primeiro recuo, quando uma ponte semelhante foi instalada no local.

Com um mecanismo tecnológico, o equipamento permanece aberto durante a competição, sem atrapalhar o desempenho da agremiação na Passarela do Samba. Apenas nos intervalos, ela fecha, permitindo o deslocamento entre os setores.

Vale ressaltar que o posicionamento da superponte em nada afetará, por exemplo, o Espaço Candonga, que tradicionalmente já ocupa um pedaço do camarote 9 especial. O mesmo vale para a visão do público, que continuará conseguindo observar os componentes, alegorias e fantasias sem qualquer impedimento, uma vez que a ponte estará aberta durante os desfiles.

A estrutura possui 49,5 metros de comprimento total, com 19 metros de abertura e 2 metros de corredor. Ela levou cerca de 4 meses para ser produzida, com dez profissionais dedicados exclusivamente ao trabalho, e já está posicionada no local. O equipamento conta, também, com dois sistemas de backup, para o caso de problemas no funcionamento no motor.

O Rio Carnaval acontece nos dias 30 e 31 de janeiro, 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro, com os ensaios técnicos no Sambódromo, dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com os desfiles competitivos, além dos dias 31 de janeiro, 1º, 8 e 20 de fevereiro, com os desfiles mirins. O encerramento do ciclo acontecerá no dia 21 de fevereiro, com o Desfile das Campeãs.