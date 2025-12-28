Guilherme e Gustavo comandam a bateria do Salgueiro - Divulgação

Guilherme e Gustavo comandam a bateria do SalgueiroDivulgação

Publicado 28/12/2025 12:02

Mestres de bateria do Salgueiro, Guilherme e Gustavo Oliveira vão comandar uma roda de samba em clima de pré-Réveillon, neste domingo (28), a partir das 15h, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

No repertório, o grupo Quintal da Furiosa, que conta, ainda, com outros integrantes do Salgueiro, apresentará clássicos da Academia do Samba e sucessos do pagode e da MPB.

O evento acontecerá no Beneh Gastrobar (Rua Dona Maria, 9, Tijuca).