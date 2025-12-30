Imperatriz divulga imagens das fantasias que vão homenagear Ney Matogrosso na Sapucaí

Terceira colocada no último Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense divulgou algumas das fantasias para 2026. Antes de ser disponibilizado ao público, o conjunto de figurinos foi mostrado a Ney Matogrosso, grande homenageado do enredo "Camaleônico".

Ao ver as fantasias do carnavalesco Leandro Vieira, o artista não escondeu o entusiasmo. "As ideias são postas, mas tudo é levado ao extremo. Eu ouso, mas é muito menos. Há - no conjunto de fantasias - uma estética exagerada. É a overdose da loucura. E eu acho isso muito bom", disse o cantor.

Diante do figurino criado para abordar a canção "Homem com H", por exemplo, Ney se alegrou com o deboche e a desconstrução que Leandro utilizou para satirizar o ideal de masculinidade viril sugerida pelo título da obra lançada por ele no início dos anos 80.

"Eu acho um deboche ele botar o ‘Homem com H’ inteiro cor de rosa. É linda a roupa. Um deboche. E eu sou debochado também."



No desfile, além da menção às canções, os personagens incorporados ao longo de sua carreira ganham versões carnavalescas. É o caso da criatura animalesca criada para o show decorrente do LP “Água do Céu - Pássaro”, lançado em 1975.

O personagem, popularizado com o nome de "Homem de Neanderthal", é o que veste uma das alas criadas pelo carnavalesco em tom teatral e fantasioso.

“Quando escolhi o universo do Ney como enredo, optei também por banhar o meu trabalho no universo de transgressões estéticas que envolve o homenageado. Com essa proposta 'junto a fome com a vontade de comer” no que diz respeito à um carnaval com mais possibilidades de rupturas na concepção visual daquilo que faço. De um modo geral, o conjunto estético aponta para o universo do homenageado e as fantasias estão mergulhadas nesse ambiente que explora a nudez, a transparência e o corpo que, na maioria das alas se exibe 'fresco' e 'livre de excessos'. É um conjunto de fantasias pra sacudir e brincar livre", destacou Leandro carnavalesco.

A Imperatriz será a segunda escola a desfilar na primeira noite do Grupo Especial.

