Imperatriz divulga imagens das fantasias que vão homenagear Ney Matogrosso na Sapucaí
Carnaval

Imperatriz divulga imagens das fantasias que vão homenagear Ney Matogrosso na Sapucaí

'É a overdose da loucura. E eu acho isso muito bom', elogiou cantor depois de ver figurinos

Detalhe da irônica fantasia que menciona um dos maiores sucessos da carreira do homenageado: A canção \'Homem com H\'
O colorido exuberante da ala \'Um corpo tropical\' faz menção a latinidade incorporada pelo homenageado como marca de seu universo estético
Icônico figurino de estética indígena usado por Ney no festival de Montreux ganha interpretação carnavalesca pelas mãos de Vieira
Fantasia representando \'o Homem de Neanderthal\' incorporado por Ney Matogrosso em 1975
Terceira colocada no último Carnaval, a Imperatriz Leopoldinense divulgou algumas das fantasias para 2026. Antes de ser disponibilizado ao público, o conjunto de figurinos foi mostrado a Ney Matogrosso, grande homenageado do enredo "Camaleônico".
Ao ver as fantasias do carnavalesco Leandro Vieira, o artista não escondeu o entusiasmo. "As ideias são postas, mas tudo é levado ao extremo. Eu ouso, mas é muito menos. Há - no conjunto de fantasias - uma estética exagerada. É a overdose da loucura. E eu acho isso muito bom", disse o cantor.
Diante do figurino criado para abordar a canção "Homem com H", por exemplo, Ney se alegrou com o deboche e a desconstrução que Leandro utilizou para satirizar o ideal de masculinidade viril sugerida pelo título da obra lançada por ele no início dos anos 80.
"Eu acho um deboche ele botar o ‘Homem com H’ inteiro cor de rosa. É linda a roupa. Um deboche. E eu sou debochado também."

No desfile, além da menção às canções, os personagens incorporados ao longo de sua carreira ganham versões carnavalescas. É o caso da criatura animalesca criada para o show decorrente do LP “Água do Céu - Pássaro”, lançado em 1975.
O personagem, popularizado com o nome de "Homem de Neanderthal", é o que veste uma das alas criadas pelo carnavalesco em tom teatral e fantasioso.
“Quando escolhi o universo do Ney como enredo, optei também por banhar o meu trabalho no universo de transgressões estéticas que envolve o homenageado. Com essa proposta 'junto a fome com a vontade de comer” no que diz respeito à um carnaval com mais possibilidades de rupturas na concepção visual daquilo que faço. De um modo geral, o conjunto estético aponta para o universo do homenageado e as fantasias estão mergulhadas nesse ambiente que explora a nudez, a transparência e o corpo que, na maioria das alas se exibe 'fresco' e 'livre de excessos'. É um conjunto de fantasias pra sacudir e brincar livre", destacou Leandro carnavalesco.
A Imperatriz será a segunda escola a desfilar na primeira noite do Grupo Especial.
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

