Escafura, presidente da Portela, e Nilce Fran, vice-presidente, anunciaram a renovação de VitinhoGil Lira / Divulgação

Publicado 04/01/2026 10:52

Rio - A diretoria da Portela anunciou, neste sábado (3), a renovação de contrato com mestre Vitinho para Carnaval 2027.



Vitinho assumiu o comando da bateria em junho de 2025, após a demissão de mestre Nilo, e o próximo desfile marcará sua estreia oficial à frente da Tabajara do Samba na Sapucaí.



“A Portela é um sonho de menino que eu vivo todos os dias ao lado dos meus ritmistas. Seguir à frente da Tabajara do Samba até o Carnaval de 2027 é uma honra imensa. Quando assumi esse desafio, recebi a confiança do presidente Junior Escafura e da vice-presidente Nilce Fran, a quem sou muito grato por todo suporte. Vamos seguir trabalhando com seriedade, amor e dedicação para honrar esse pavilhão e fazer a Portela brilhar", celebrou Vitinho.

Maior campeã do Carnaval carioca, a Portela será a terceira escola a desfilar no domingo, dia 15 de fevereiro.

O enredo do carnavalesco André Rodrigues é "O mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande".