Escafura, presidente da Portela, e Nilce Fran, vice-presidente, anunciaram a renovação de VitinhoGil Lira / Divulgação
Vitinho assumiu o comando da bateria em junho de 2025, após a demissão de mestre Nilo, e o próximo desfile marcará sua estreia oficial à frente da Tabajara do Samba na Sapucaí.
“A Portela é um sonho de menino que eu vivo todos os dias ao lado dos meus ritmistas. Seguir à frente da Tabajara do Samba até o Carnaval de 2027 é uma honra imensa. Quando assumi esse desafio, recebi a confiança do presidente Junior Escafura e da vice-presidente Nilce Fran, a quem sou muito grato por todo suporte. Vamos seguir trabalhando com seriedade, amor e dedicação para honrar esse pavilhão e fazer a Portela brilhar", celebrou Vitinho.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.