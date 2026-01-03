Alane Dias esteve no barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba - Reprodução/Instagram

Rio - Alane Dias marcou presença no barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba, neste sábado (3) e tirou medidas para a fantasia que irá usar no desfile de 2026. A ex-BBB assumiu o posto de musa da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em setembro de 2024.

"Vocês piscaram e eu já tô aqui nas missões de musa da Grande Rio. O Carnaval já começou", afirmou a bailarina.

Em 2025, a escola de samba foi vice-campeã do Grupo Especial com o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", em homenagem ao estado do Pará. Neste ano, a agremiação vai abordar o movimento Manguebeat de Pernambuco.