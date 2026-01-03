Alane Dias esteve no barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba Reprodução/Instagram
Alane Dias visita barracão da Grande Rio: 'Carnaval começou'
Musa da escola de samba, ex-BBB tirou medidas para fantasia
Alane Dias visita barracão da Grande Rio: 'Carnaval começou'
Musa da escola de samba, ex-BBB tirou medidas para fantasia
Abertura do Carnaval 'não oficial' leva mais de 40 blocos para as ruas neste domingo
Público terá atrações em pontos do Centro, Santo Cristo, Glória e Catete. Crianças também curtem folia no Aterro
Imperatriz divulga imagens das fantasias que vão homenagear Ney Matogrosso na Sapucaí
'É a overdose da loucura. E eu acho isso muito bom', elogiou cantor depois de ver figurinos
Sambódromo: Superponte móvel promete preservar o segundo recuo de bateria para ritmistas
Projeto tem como objetivo manter a pista livre para os desfilantes do Grupo Especial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.