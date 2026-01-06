Alice Alves no ensaio da Estácio de SáJorgemar Branco Braga / Divulgação
Durante o ensaio de rua, Alice desfilou à frente dos componentes com um figurino vermelho, cor tradicional da agremiação, confeccionado com pedrarias, recortes e decote profundo.
Além da participação nos ensaios, a rainha da escola mantém uma rotina de preparação que inclui aulas de samba, treinos físicos e alimentação controlada, com foco na resistência exigida pelo calendário do Carnaval.
Para 2026, Alice expressou expectativas pessoais: "Que seja um ano mais leve, com paz e cheio de milagres, mas, acima de tudo, que sejamos preparados para recebê-los e gratos por eles", afirmou.
A Estácio de Sá levará para a Marquês de Sapucaí, em 2026, o enredo "Tata Tancredo – O Papa Negro no Terreiro do Estácio", que homenageia Tancredo da Silva Pinto, líder religioso da Umbanda e figura ligada à história do samba. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Paulo.
