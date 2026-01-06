Heitor Filho e outros familiares compareceram no barracão da Unidos de Vila Isabel - Divulgação / Unidos de Vila Isabel

Heitor Filho e outros familiares compareceram no barracão da Unidos de Vila IsabelDivulgação / Unidos de Vila Isabel

Publicado 06/01/2026 13:40 | Atualizado 06/01/2026 15:31

Rio – Familiares do músico Heitor dos Prazeres (1898-1966) visitaram o barracão da Unidos de Vila Isabel nesta segunda-feira (5). Eles acompanharam os preparativos do desfile que levará a obra e a trajetória do artista como enredo no Carnaval.

O carnavalesco Gabriel Haddad afirmou que ter a presença do filho e dos netos do compositor é "fundamental". "É quando a pesquisa deixa o papel e ganha corpo. Ver as histórias que eles compartilharam se transformando em fantasias e alegorias nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. É como se o Heitor estivesse presente no nosso dia a dia de trabalho", disse.

Emocionado, Heitor Filho, o Heitorzinho, filho do artista, destacou o cuidado da escola ao transformar a vida e a obra do pai em espetáculo. "O coração está muito feliz. É emocionante ver tudo sendo feito com tanto respeito e beleza. Essa homenagem ao meu pai é grandiosa, e esperamos estar à altura dela na Avenida. Tenho certeza de que será um desfile marcante."

Durante a visita, foi anunciado que Heitorzinho será homenageado pela Herdeiros da Vila, escola mirim da Unidos de Vila Isabel, no Carnaval de 2026. O presidente da agremiação, Philipe Duarte, apresentou o projeto, que conta com o enredo "Sonhos e tambores, tintas e prazeres da Herdeiros para o herdeiro".

Desfiles

A Vila será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, no dia 17 de fevereiro, com o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad, com pesquisa de Vinicius Natal. O tema presta um tributo a memória de Heitor dos Prazeres, um dos grandes ícones da cultura popular brasileira.

Já a Herdeiros da Vila, escola mirim da Unidos de Vila Isabel, será a segunda a desfilar em 20 de fevereiro, com a homenagem especial a Heitorzinho.

Lenda da música brasileira

Heitor dos Prazeres foi compositor, músico e artista plástico. Desde cedo, ele frequentou rodas da Tia Ciata, onde conheceu nomes como Pixinguinha, Cartola e João da Baiana. Entre as inúmeras composições que assinou, uma das de maior destaque é "Pierrot Apaixonado", feita em parceria dele com Noel Rosa.

O artista teve papel fundamental na fundação de diversas escolas de samba, como a Mangueira e a Portela, e ajudou a construir a base do que viria a ser o desfile das agremiações na Marquês de Sapucaí.