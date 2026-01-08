É como voltar no tempo, afirmou Tia Glorinha - Ygor Gusmão / GRES Acadêmicos do Salgueiro

É como voltar no tempo, afirmou Tia GlorinhaYgor Gusmão / GRES Acadêmicos do Salgueiro

Publicado 08/01/2026 13:38

Rio - O Acadêmicos do Salgueiro divulgou fotos de uma das fantasias que irá compor o desfile da agremiação no Carnaval, a baiana, nesta quinta-feira (8), data do aniversário da carnavalesca Rosa Magalhães (1947-2024), que será homenageada no enredo da Vermelho e Branco em 2026.

A fantasia é uma releitura de um figurino criado por Rosa para a escola no Carnaval de 1990. Ela mantém o traço original, atualizado com texturas contemporâneas, tecidos tecnológicos e novos recursos visuais.

Presidente da ala das baianas do Salgueiro, Tia Glorinha vestiu a baiana nos registros publicados nas redes sociais. Ela desfilou com a versão original da fantasia, em 1990. "É muito emocionante vestir novamente essa fantasia, dessa vez em uma nova releitura. É como voltar no tempo", disse.

O carnavalesco Jorge Silveira como Rosa tinha uma "predileção especial por criar suas comissões de frente e, principalmente, sua ala de baianas".

"Ela é a maior detentora de Estandartes de Ouro na categoria de ala de baianas na história do carnaval. Para ela, a baiana é algo sagrado, precioso. Essa fantasia é uma forma de levar para a Marquês de Sapucaí o traço da professora, respeitando seu desenho original e, ao mesmo tempo, dialogando com a estética contemporânea", afirma.

Trajetória de sucesso

Com o enredo "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", o Salgueiro homenageará Rosa Magalhães, a maior campeã da Marquês de Sapucaí.

A carnavalesca é dona de oito títulos no Carnaval carioca (um como assistente e sete em carreira solo), atuou nas escolas de samba Beija-Flor, Império Serrano, Tradição, Estácio de Sá, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense, União da Ilha, Vila Isabel, Mangueira, São Clemente, Portela e Paraíso do Tuiuti. No Sambódromo, venceu seis vezes, sendo cinco pela Imperatriz e uma pela Vila. Teve passagem, também, pelos desfiles de São Paulo.