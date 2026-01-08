Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Com look colorido, Sabrina Sato exibe as curvas em ensaio de rua da Vila Isabel
Carnaval

Com look colorido, Sabrina Sato exibe as curvas em ensaio de rua da Vila Isabel

Apresentadora se esbaldou à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel

Mais artigos de O Dia
O Dia
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato posa ao lado de musas da Vila Isabel
Sabrina Sato participa do ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa do ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa do ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa do ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Sabrina Sato participa de ensaio de rua da Vila Isabel
Publicidade
Rio - Sabrina Sato marcou presença no primeiro ensaio de rua da Vila Isabel do ano, na Zona Norte, nesta quarta-feira (7). Rainha de bateria da agremiação há 15 anos, a apresentadora caiu no samba à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel, comandada pelo mestre Macaco Branco, e esbanjou simpatia. Para a ocasião, ela apostou em um look todo colorido, que deixava seu corpo escultural em evidência. 
Gabi Martins, Dandara Oliveira, Ciça Ferreira, Yasmin Lima, Monique Rizzeto, Luiza Caldi, Ainê Coutinho e outras musas também participaram do ensaio. 
A Vila levará para a Avenida o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal. O tema celebra a memória do pintor e compositor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A escola será a segunda a desfilar na terça-feira (17) de Carnaval.
Você pode gostar
mais notícias
Mais de Carnaval
[an error occurred while processing the directive]