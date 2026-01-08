Publicidade
Com look colorido, Sabrina Sato exibe as curvas em ensaio de rua da Vila Isabel
Apresentadora se esbaldou à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel
Rio - Sabrina Sato marcou presença no primeiro ensaio de rua da Vila Isabel do ano, na Zona Norte, nesta quarta-feira (7). Rainha de bateria da agremiação há 15 anos, a apresentadora caiu no samba à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel, comandada pelo mestre Macaco Branco, e esbanjou simpatia. Para a ocasião, ela apostou em um look todo colorido, que deixava seu corpo escultural em evidência.
Gabi Martins, Dandara Oliveira, Ciça Ferreira, Yasmin Lima, Monique Rizzeto, Luiza Caldi, Ainê Coutinho e outras musas também participaram do ensaio.
A Vila levará para a Avenida o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal. O tema celebra a memória do pintor e compositor Heitor dos Prazeres (1898-1966). A escola será a segunda a desfilar na terça-feira (17) de Carnaval.
