Celebração de 93 anos da Unidos da Tijuca, em 2025Julie Abreu / Unidos da Tijuca

Publicado 08/01/2026 13:55 | Atualizado 08/01/2026 13:55

Rio – A Unidos da Tijuca, que completou 94 anos na última quarta-feira (31), vai celebrar o aniversário com shows e apresentação dos casais de mestre-sala e porta-bandeira e intérpretes das escolas de samba do Grupo Especial, nesta quinta-feira (8).

O evento acontece a partir das 19h na quadra da agremiação, na Avenida Francisco Bicalho, nº 47, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.

A escola terá exibições especiais com todos os seus segmentos: baianas, passistas, velha guarda e os casais de mestre-sala e porta-bandeira. Tudo isso na voz de Marquinhos Art Samba e o Carro de Som do Pavão, acompanhados da bateria Pura Cadência, sob o comando do mestre Casagrande.