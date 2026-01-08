Celebração de 93 anos da Unidos da Tijuca, em 2025Julie Abreu / Unidos da Tijuca

Rio – A Unidos da Tijuca, que completou 94 anos na última quarta-feira (31), vai celebrar o aniversário com shows e apresentação dos casais de mestre-sala e porta-bandeira e intérpretes das escolas de samba do Grupo Especial, nesta quinta-feira (8).
O evento acontece a partir das 19h na quadra da agremiação, na Avenida Francisco Bicalho, nº 47, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio.
A escola terá exibições especiais com todos os seus segmentos: baianas, passistas, velha guarda e os casais de mestre-sala e porta-bandeira. Tudo isso na voz de Marquinhos Art Samba e o Carro de Som do Pavão, acompanhados da bateria Pura Cadência, sob o comando do mestre Casagrande.
No final da festa, haverá uma queima de fogos de artifício. Os ingressos podem ser adquiridos através deste site.