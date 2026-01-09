Mileide Mihaile - Reprodução de vídeo / @carnaviva

Publicado 09/01/2026 07:41

Rio - Mileide Mihaile participou da festa de 94 anos da Unidos da Tijuca, na quadra da agremiação, na noite desta quinta-feira (7), e roubou a cena. Rainha de bateria da escola, a influenciadora digital se esbaldou à frente da Pura Cadência, comandada pelo mestre Casagrande, e deu um show de simpatia.

Ela usou dois looks durante o evento. O primeiro era um vestido prata, todo confeccionado em metal com pedras furta-cor, que pesava cerca de 5 kg, especial para uma gravação da TV Globo. O segundo foi um shortinho branco e um cropped dourado. Na ocasião, a rainha também foi surpreendida com o croqui de sua fantasia do carnaval deste ano. As atrizes Juliana Alves e Maria Gal também prestigiram a festa.

Mileide, que desfilava como musa da Grande Rio durante anos, foi anunciada como rainha de bateria da escola do Borel em agosto. A influenciadora ocupou a vaga deixada por Lexa, que não desfilou no Carnaval 2025 devido a morte da filha, Sofia, fruto da união com o ator Ricardo Vianna.

A escola será a última a desfilar na segunda-feira (16) e levará o enredo "Carolina Maria de Jesus", desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. O tema homenageia a escritora, compositora, memorialista e multi-artista mineira, autora do best-seller "Quarto de Despejo - O Diário de uma favelada". A obra, que foi escrita entre 1955 e 1960, é considerada uma das mais revolucionárias, impactantes e emocionantes da literatura brasileira.