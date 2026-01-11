Jaquelline Grohalski - Wallace Ximenes / Divulgação

Jaquelline GrohalskiWallace Ximenes / Divulgação

Publicado 11/01/2026 05:00

Rio - Natural de Rondônia, Jaquelline vai estrear como musa no Carnaval carioca em dose dupla! Ela desfilará na Grande Rio, do Grupo Especial, que levará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, para a Marquês de Sapucaí, e na Unidos de Padre Miguel, da Série Ouro, que apresentará o enredo "Kunhã-Eté: O Sopro Sagrado da Jurema". A influenciadora digital, ex-participante do 'BBB', da TV Globo, e campeã de "A Fazenda 15", da Record, relata a emoção de participar do maior espetáculo da terra.

fotogaleria

"É muita responsabilidade, mas estou muito feliz. Mmorar no Rio de Janeiro me ajudou demais com a logística. A Grande Rio é uma escola que eu já tinha uma grande paixão, eles já falaram de Rondônia e de outros estados do Norte, então, eu desejava do fundo do meu coração estar com eles. Já a Unidos de Padre Miguel conquistou meu coração. Tenho total respeito e admiração pela escola, pelo espaço que me deram e por acreditarem em mim", diz ela.

Questionada sobre as fantasias que usará, ela faz mistério: "Ainda não posso falar o que cada uma vai representar, infelizmente, mas em breve acho que vou poder soltar um spoiler ou outro lá no meu Instagram. Elas são, sim, ousadas. Não tem nada de comportada, não, viu? Mas é pesada. Acho que a galera vai gostar muito! Ah, as cores eu posso falar: vermelho com dourado".

Jaquelline já iniciou as preparações para o Carnaval e tem participado dos ensaios das agremiações. "Os ensaios só aumentam o friozinho na barriga.... Agora, a energia e carinho das pessoas está sendo muito grandioso. Tanto na Unidos de Padre Miguel quanto na Grande Rio as pessoas me abraçam, está sendo maravilhoso", vibra ela, que, em São Paulo, desfila na Vila Maria e Barroca Zona Sul.

A influenciadora também ajustou a rotina de exercícios físicos e a alimentação. "Os treinos estão sendo bem intensos. Estou fazendo algo único para o carnaval deste ano, que são 40 dias seguidos de treinos e dieta. Na dieta, a gente teve que tirar algumas coisas, como o açúcar, o refrigerante, para ver se ganho o shape maravilhoso para o carnaval. Até dezembro eu estava mais aberta, mas agora em janeiro estou totalmente focada para chegar na Avenida arrasando. Já os treinos de samba eu comecei em outubro e agora estão sendo mais intensificados. Principalmente para trazer a questão de treinar com peso de 10 e 15 kg, porque o look vai pesar demais, preciso estar acostumada".

Nas redes sociais, Jaque exibe a rotina corrida do carnaval, incluindo ensaios e os projetos sociais que participa. "A ideia é real mostrar o dia a dia, até porque o carnaval não é só chegar e desfilar. Acredito que as pessoas gostam de ver esses bastidores, ainda mais eu que vim de reality shows, sinto que meu público é doido para ver esses detalhes, e também os perrengues, como fantasia que atrasa, os improvisos, salto que não deu certo, vou mostrar cada detalhe por lá".

Estilosa, a influenciadora faz questão de apoiar os artistas de sua região ao usar looks personalizados e realizados a mão por artesãs do Norte. "Os looks são feitos no Pará, que é um estado maravilhoso, que eu amo e me abraça muito. Também são feitos por uma artesã de Manaus. Gosto muito de mostrar que os artistas do Norte tem talento, que a nossa matéria prima é boa, e muita coisa é feita pelos indígenas, trazer esse olhar para tudo que representamos", conta.

"Este ano eu também recebi muitos contatos de diversos profissionais pelas minhas redes sociais, trouxemos para o time mão de obra do Rio de Janeiro também, para nos ajudar a finalizar e fazer as peças exclusivas por aqui. Fiquei muito feliz com o contato do pessoal, demonstra que estou agradando com o meu trabalho e dedicação no carnaval", acrescenta.