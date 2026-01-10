Majestade na quadra! Iza brilha em ensaio da Imperatriz LeopoldinenseVictor Chapetta / Brazil News
O atual ciclo marca o retorno de Iza ao posto de rainha de bateria da agremiação de Ramos, cargo que ela já havia ocupado entre 2020 e 2022.
Iza marca presença em ensaio da Imperatriz Leopoldinense com figurino exclusivo
Rainha de bateria da agremiação participou do treino na quadra da escola; Verde e Branca prepara homenagem a Ney Matogrosso
