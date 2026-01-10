Majestade na quadra! Iza brilha em ensaio da Imperatriz LeopoldinenseVictor Chapetta / Brazil News

Rio - A cantora Iza atraiu as atenções na quadra da Imperatriz Leopoldinense, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante o ensaio na noite desta sexta-feira (09). À frente da bateria de Mestre Lolo, a artista utilizou um figurino em tons escuros com acabamento em brilho. Em 2026, a escola levará à Sapucaí o enredo “Camaleônico”, uma homenagem à trajetória do cantor Ney Matogrosso.
A cantora Iza brilhou na quadra da Imperatriz Leopoldinense - Victor Chapetta / Brazil News
O atual ciclo marca o retorno de Iza ao posto de rainha de bateria da agremiação de Ramos, cargo que ela já havia ocupado entre 2020 e 2022.
Durante o evento, a cantora interagiu com a comunidade e com os segmentos da escola. Em declarações recentes, a artista destacou o valor afetivo de sua posição na escola, definindo a Imperatriz como seu espaço de acolhimento e felicidade no Carnaval carioca. 
"Muito feliz por voltar para minha casa, onde sou tão feliz. É muito especial olhar para plateia, me enxergar, e ser abraçada pela comunidade, pelas passistas, e por toda direção da escola. Não me vejo em outro lugar que não seja a Imperatriz. Um momento muito feliz", disse a cantora no final de 2025, durante a sua coroação.
A Imperatriz Leopoldinense será a segunda escola a desfilar no primeiro dia do Grupo Especial, dia 15 de fevereiro.