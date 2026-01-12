Mel Lisboa visita barracão da Mocidade - Reprodução / Instagram

Mel Lisboa visita barracão da MocidadeReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2026 16:21

Rio - Mel Lisboa, de 43 anos, conhecida por interpretar Rita Lee (1947–2023) nos palcos há mais de uma década, também marcará presença na Marquês de Sapucaí. A atriz foi confirmada no desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12) pela própria escola de samba.



A artista visitou o barracão da agremiação, no Centro do Rio, e foi recebida pela equipe responsável pelo desfile e pelo carnavalesco Renato Lage. Nas redes sociais, a Mocidade celebrou o encontro e destacou a relação de Mel com a obra da homenageada.



"A Rita Lee dos palcos tá chegando também na Avenida! Se tem alguém que entende a alma da nossa homenageada, é ela! Recebemos a visita ilustre da maravilhosa Mel Lisboa no nosso barracão. Ela, que vive a nossa Rainha do Rock no teatro há mais de 10 anos, veio conferir de pertinho como estamos transformando essa história em Carnaval. Bem-vinda à família Independente, Mel! Vamos RitaLeezar muito!", escreveu a agremiação.



A Mocidade Independente de Padre Miguel levará para a avenida o enredo "Rita Lee – A Padroeira da Liberdade", que propõe uma leitura da trajetória da cantora a partir da relação entre sua obra e a liberdade, tema central do samba.



