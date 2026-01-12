Adriane Galisteu no ensaio de rua da PortelaThiago Mattos / Brazil News
Adriane Galisteu comparece ao ensaio de rua da Portela
Musa da Azul e Branco de Madureira, apresentadora estava acompanhada da família
Camila Pitanga será rainha do Baile do Copacabana Palace
Evento de Carnaval vai acontecer no dia 14 de fevereiro
Mel Lisboa é confirmada no desfile da Mocidade em homenagem a Rita Lee
Atriz da vida a cantora nos palcos há mais de uma década
Musa da Grande Rio e Unidos de Padre Miguel, Jaquelline entrega detalhes de fantasias: 'Ousadas'
Influenciadora digital intensifica treinos e ajusta a alimentação para fazer bonito na Sapucaí
Iza marca presença em ensaio da Imperatriz Leopoldinense com figurino exclusivo
Rainha de bateria da agremiação participou do treino na quadra da escola; Verde e Branca prepara homenagem a Ney Matogrosso
Ex de Benício Huck será destaque no desfile da Imperatriz Leopoldinense
Influenciadora celebrou convite da escola de samba: 'Meu coração só sabe agradecer'