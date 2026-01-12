Adriane Galisteu no ensaio de rua da Portela - Thiago Mattos / Brazil News

Rio - Adriane Galisteu, de 52 anos, compareceu ao ensaio de rua da Portela, neste domingo (11), em Madureira. Veterana no Carnaval e musa da escola, a apresentadora sambou muito, interagiu com outros componentes da agremiação e demonstrou muita simpatia. Para a ocasião, ela apostou em um top brilhoso e shortinho jeans, que deixava seu corpão em evidência.

No ensaio, Galisteu contou com a companhia especial do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio, de 15 anos.

A Portela vai apresentar o enredo "O Mistério do Príncipe do Bará — A oração do negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande" na Sapucaí, sendo a terceira escola a desfilar no domingo de Carnaval, no dia 15 de fevereiro.