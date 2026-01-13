Mayara Lima - Reprodução de vídeo

Publicado 13/01/2026 10:09

Rio - Mayara Lima compareceu ao ensaio de rua da Paraíso do Tuiuti, em São Cristóvão, na noite desta segunda-feira (12), e, como de costume, deu um show de samba no pé. De shortinho e blusa, a rainha de bateria da agremiação demonstrou sincronia com os ritmistas da SuperSom e esbanjou boa forma.

No Instagram, Mayara compartilhou um vídeo dela sambando durante o ensaio e recebeu inúmeros elogios. "Maravilhosa", comentou Dani Calabresa. "A mais mais", disse Lorena Raissa, rainha de bateria da Beija-Flor. "Simplesmente a melhor sambista que eu já vi na minha vida inteira. Dançarina e ritmista enrolados juntos", opinou um internauta. "Essa mulher tinha que ser considerada a maior rainha de bateria do planeta. Ela é surreal", destacou outro.







No Carnaval do ano que vem, a Paraíso do Tuiuti vai apresentar o enredo “Lonã Ifá Lukumi”, sobre uma vertente religiosa afro-cubana que está sendo redescoberta no Brasil.