Publicidade
Virginia Fonseca comparece ao ensaio na quadra da Grande Rio
'Estava com saudade', declarou a influenciadora
Rio - Virginia Fonseca marcou presença no ensaio na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira (13). A rainha de bateria estava afastada dos compromissos da agremiação há cerca de um mês quando passou o Natal em Goiânia e a virada do ano na Espanha com Vinicius Jr.
"Prontíssima pra minha Grande Rio. Estava com muita saudade", afirmou a apresentadora nas redes sociais. Para ocasião, a influenciadora escolheu um figurino composto por vestido vermelho de crochê com recortes que deixou a barriga sarada à mostra e sandálias douradas.
No Carnaval de 2026, a Grande Rio levará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop, para a Marquês de Sapucaí. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira (17).
Carnaval
Virginia Fonseca comparece ao ensaio na quadra da Grande Rio
'Estava com saudade', declarou a influenciadora
Carnaval
De shortinho, Mayara Lima se esbalda em ensaio de rua da Paraíso do Tuiuti
Rainha de bateria recebe elogios por samba no pé: 'Maravilhosa'
Carnaval
Camila Pitanga será rainha do Baile do Copacabana Palace
Evento de Carnaval vai acontecer no dia 14 de fevereiro
Carnaval
Mel Lisboa é confirmada no desfile da Mocidade em homenagem a Rita Lee
Atriz da vida a cantora nos palcos há mais de uma década
Carnaval
Adriane Galisteu comparece ao ensaio de rua da Portela
Musa da Azul e Branco de Madureira, apresentadora estava acompanhada da família
Carnaval
Musa da Grande Rio e Unidos de Padre Miguel, Jaquelline entrega detalhes de fantasias: 'Ousadas'
Influenciadora digital intensifica treinos e ajusta a alimentação para fazer bonito na Sapucaí
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.