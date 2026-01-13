Matéria Salva!

Virginia Fonseca comparece ao ensaio na quadra da Grande Rio
Carnaval

Virginia Fonseca comparece ao ensaio na quadra da Grande Rio

'Estava com saudade', declarou a influenciadora

Mais artigos de O Dia
O Dia
Virginia Fonseca compareceu ao ensaio na quadra da Grande Rio
Virginia Fonseca
Virginia Fonseca é rainha de bateria da agremiação de Duque de Caxias
Virginia Fonseca esteve no ensaio da Grande Rio após um mês afastada
Rio - Virginia Fonseca marcou presença no ensaio na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira (13). A rainha de bateria estava afastada dos compromissos da agremiação há cerca de um mês quando passou o Natal em Goiânia e a virada do ano na Espanha com Vinicius Jr.
"Prontíssima pra minha Grande Rio. Estava com muita saudade", afirmou a apresentadora nas redes sociais. Para ocasião, a influenciadora escolheu um figurino composto por vestido vermelho de crochê com recortes que deixou a barriga sarada à mostra e sandálias douradas. 
No Carnaval de 2026, a Grande Rio levará o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento Manguebeat, caracterizado pela fusão de ritmos regionais como o maracatu e o coco com a cultura pop, para a Marquês de Sapucaí. A agremiação será a terceira a desfilar na terça-feira (17).
