Profissionais de costura da Viradouro agora trabalham em sala climatizadaDivulgação

Publicado 15/01/2026 07:34 | Atualizado 15/01/2026 07:34

Para um grupo de 30 profissionais responsáveis pela confecção das 2.500 fantasias das 23 alas que vão compor o desfile da Viradouro, o expediente no barracão da escola está mais confortável. Isso porque a equipe de modelistas, costureiras, cortadores e aderecistas passou a trabalhar num espaço totalmente climatizado. Nos meses de janeiro e fevereiro, a sensação térmica no local costuma atingir mais de 50°.

A primeira sala de costura com ar-condicionado da Cidade do Samba, onde agora a temperatura gira em torno de 22º, demorou um mês para ser construída. Envolveu carpinteiros, pedreiros, vidraceiros e eletricistas, que trabalharam no rebaixamento de teto, alteração na parte elétrica, instalação de novas janelas, reposicionamento de portas, instalação de ventiladores e de um sistema de exaustão. São 300 m2, que contam com dois aparelhos de ar condicionado de 60 mil BTUs cada.

“Era complicado conseguir trabalhar aqui, no auge do verão. Dependendo do horário, não tinha ventilador que desse vazão. À medida que ela iam avançando com o trabalho tinha a quentura das máquinas e a pilha de fantasias ia subindo ao lado delas. Chegava fácil a mais de 50º de sensação térmica”, conta Alessandra Reis, responsável pelos ateliês de fantasias da Viradouro.

Denise Correia, costureira desde 2006, endossa as palavras de Alessandra e diz que, com a novidade, a produtividade até aumentou. “A gente vem trabalhar até mais feliz!”, comemora.

Desenvolvido por Tarcisio Zanon, o enredo da Viradouro exalta a trajetória de mestre Ciça, responsável pelos ritmistas da agremiação.