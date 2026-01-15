Pesquisador Vinicius Natal, da equipe da Vila, recebeu Izak Dahora (E) e Eryck Quirino no barracão - Divulgação

Publicado 15/01/2026 07:48

Rio - A diretoria da Unidos de Vila Isabel recebeu o ator Izak Dahora e o músico Eryck Quirino para uma visita especial no barracão. Na ocasião, eles conheceram os figurinos que irão usar para representar o grande homenageado do enredo, Heitor dos Prazeres (1898-1966).

Para Eryck Quirino, multi-instrumentista e representante de uma família sambista, viver Heitor é mais do que uma atuação simbólica: é um encontro de trajetórias.

“Representar Heitor dos Prazeres e receber o convite para ser o Ogã Alabê-Nilu no desfile da Vila Isabel é, para mim, uma honra sem tamanho. Heitor é uma das minhas principais referências em tudo o que faço e na filosofia de vida que escolhi seguir, que é o samba”, celebrou o músico.

O ator e pesquisador Izak Dahora, que também é músico e acumula uma trajetória de papéis no teatro, no cinema e na televisão, não escondeu a emoção com o convite.

“Heitor é um artista múltiplo, que precisa ser cada vez mais conhecido e celebrado. Falar dele é falar da história das escolas de samba e do protagonismo negro no audiovisual e nas artes plásticas do Brasil. Sem dúvidas, será muito emocionante.”

A Vila levará para a Sapucaí o enredo “Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África”, desenvolvido por Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com pesquisa de Vinicius Natal.

O tema presta um tributo à arte, à ancestralidade e ao samba, celebrando a vida e a obra do pintor e compositor Heitor dos Prazeres.

