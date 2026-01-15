Pesquisador Vinicius Natal, da equipe da Vila, recebeu Izak Dahora (E) e Eryck Quirino no barracãoDivulgação
Vila define artistas que irão representar Heitor dos Prazeres no desfile
Ator e músico visitaram barracão e conheceram figurinos
Sabrina Sato participa do ensaio de rua da Vila Isabel
Apresentadora se esbaldou à frente dos ritmistas da Swingueira de Noel
Viradouro inaugura sala climatizada para costureiras
Iniciativa é inédita na Cidade do Samba
Duda Freire, amiga de Virginia, será destaque da Grande Rio
influenciadora sairá em carro alegórico da escola de samba
Carnaval 2026: Confira a programação dos megablocos do Circuito Preta Gil
Anitta, Leo Santana, Lexa e Ludmilla comandarão a folia no Centro do Rio
Vídeo: Grávida, Lore Improta samba muito em ensaio da Viradouro
Musa da escola esbanjou simpatia na noite desta terça-feira
