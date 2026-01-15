Ensaios de rua da Unidos da Tijuca acontecem atrás da quadra, no Santo CristoMauro Samagaio / Divulgação
Os últimos ensaios vão acontecer nesta quinta-feira (15) e no dia 22, na Via D1, no Santo Cristo, que fica na atrás da quadra. Já no dia 25 de janeiro, a agremiação estará no bairro onde foi fundada, levando todos os segmentos para a Rua Conde de Bonfim, com concentração a partir das 18h, na altura da Rua José Higino.
A Unidos da Tijuca será a última escola a desfilar na segunda-feira, dia 16 de fevereiro. O tema, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, é uma homenagem à escritora, memorialista, compositora mineira e autora do best-seller "Quarto de Despejo - O Diário de uma favelada".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.