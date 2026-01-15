Ensaios de rua da Unidos da Tijuca acontecem atrás da quadra, no Santo Cristo - Mauro Samagaio / Divulgação

Ensaios de rua da Unidos da Tijuca acontecem atrás da quadra, no Santo CristoMauro Samagaio / Divulgação

Publicado 15/01/2026 10:01 | Atualizado 15/01/2026 10:11

Rio - Faltando pouco mais de um mês para o Carnaval, as fantasias da Unidos da Tijuca, que foram 100% destinadas à comunidade, estão esgotadas. Para garantir o figurino, no entanto, é necessário comparecer a todos os ensaios, que entraram na reta final. O enredo exalta a escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977).

fotogaleria

Os últimos ensaios vão acontecer nesta quinta-feira (15) e no dia 22, na Via D1, no Santo Cristo, que fica na atrás da quadra. Já no dia 25 de janeiro, a agremiação estará no bairro onde foi fundada, levando todos os segmentos para a Rua Conde de Bonfim, com concentração a partir das 18h, na altura da Rua José Higino. Os últimos ensaios vão acontecer nesta quinta-feira (15) e no dia 22, na Via D1, no Santo Cristo, que fica na atrás da quadra. Já no dia 25 de janeiro, a agremiação estará no bairro onde foi fundada, levando todos os segmentos para a Rua Conde de Bonfim, com concentração a partir das 18h, na altura da Rua José Higino.

Nos dias 30 e 6 de fevereiro, os componentes vão "invadir" a Marquês de Sapucaí. Fechando a maratona, no dia 8, o compromisso será na Rua São Miguel, aos pés do Morro do Borel.



A Unidos da Tijuca será a última escola a desfilar na segunda-feira, dia 16 de fevereiro. O tema, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, é uma homenagem à escritora, memorialista, compositora mineira e autora do best-seller "Quarto de Despejo - O Diário de uma favelada".