Dedê Marinho e Teresa Rachel ensaiam na Sapucaí - Daniel Pinheiro / CM Digital / Divulgação

Publicado 15/01/2026 13:11

Rio - Rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, Andressa Marinho ensaiou com Teresa Rachel, destaque de um carro da agremiação, na Marquês de Sapucaí, na noite desta quarta-feira (14). Em meio à preparação para o Carnaval, as duas mostraram muito samba no pé e esbanjaram boa forma na Avenida.

fotogaleria

Essa, inclusive, foi a primeira vez que a influenciadora cearense pisou na Sapucaí. "Foi uma emoção indescritível. O meu coração acelerou, fiquei muito emocionada. Quero sentir esse calor humano e me permitir todas as sensações que fazem o meu coração bater no ritmo de uma bateria de escola de samba", comenta Teresa.

Já Andressa, mais conhecida como Dedé Marinho, fala sobre sua relação com o carnaval. "Faz parte da minha estrutura de vida. Sou grata a todas as conquistas. Minha história começou a ser escrita na infância e hoje estar à frente da bateria ‘Guerreiros’ é uma honra e a continuação de um sonho", ressalta a rainha.



Neste ano, a Unidos de Padre Miguel apresentará enredo "Kunhã-Eté: O Sopro Sagrado da Jurema", focado na figura da heroína indígena Clara Camarão, que exalta a ancestralidade, a força feminina e a resistência dos povos originários, com elementos da cultura potiguara e o ritual do Toré. A escola da Série Ouro desfilará no dia 13 de fevereiro.