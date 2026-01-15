Lorena posa com a mãe, Aline Daflor, nova destaque de chão da Beija-Flor - Divulgação

Publicado 15/01/2026 16:02 | Atualizado 15/01/2026 16:08

Rio - Aline Daflor, mãe da rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, Lorena Raíssa, recebeu convite da diretoria para integrar o time de destaques de chão.



Filha do compositor Jorge Damu, Aline cresceu dentro da agremiação. Passou pela ala de passistas e foi diretora de ala. Em paralelo, criou seus cinco filhos e, hoje, acompanha o crescimento dos netos, mantendo viva a tradição da família com a escola.



“Quando a Lorena nasceu, eu tinha acabado de voltar da Marquês de Sapucaí e o meu ônibus foi direto pro hospital. Outros três ônibus vieram atrás em comboio, e ela chegou cercada pela nossa comunidade. A Beija-Flor é tudo na nossa vida. Vivo mais aqui do que em casa. Foi aqui que criei meus filhos e hoje crio meus netos, ensinando o amor ao nosso pavilhão”, relembra Aline, que viralizou nas redes sociais após participar de um ensaio de rua.



Para o presidente Almir Reis, a escolha simboliza a essência da escola. “Valorizar as pérolas da casa é um princípio da Beija-Flor. Aline é uma dessas joias que sustentam a nossa história no chão da quadra, no barracão e na vida da comunidade. Colocá-la em lugar de destaque é reconhecer quem construiu essa escola com amor, trabalho e pertencimento.”



A atual campeã levará à Sapucaí o enredo "Bembé", desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo, que homenageia uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.